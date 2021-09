Daniel var ved at finde sig selv efter fodboldkarrieren - så blev hans datter alvorligt syg

NORDJYLLAND:Et af mareridtets værste øjeblikke var da fire-årige Aya lå i hospitalssengen og talte om sin næste fødselsdag. Hendes far husker i hvert fald afmagten. Ingen vidste, om den dag ville komme.

Den lille pige var blevet opereret for en tumor i hjernen, og det var endnu uvist, om hun ville komme sig.

Hendes far er den 32-årige tidligere professionelle fodboldspiller Daniel Christensen, der altid har været god til at handle sig ud af trælse situationer. Nu kunne han bare vente.

Daniel Christensen rømmer sig. Husker tilbage til, når han har set film og serier, hvor et barn har været udsat for noget ubehageligt, og hører sig selv sige: Det ville jeg bare ikke kunne klare, hvis det skete for mig. Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre af mig selv.

Skulle finde en vej