Danmarks bedste ishus er fundet - og det ligger i Nordjylland

NIBE:At det er en oplevelse at besøge Guf & Kugler, kan mange nikke ja til. Og endnu et bevis er kommet her fredag over middag, hvor ishuset på havnen i Nibe har vundet titlen som Danmarks Bedste Ishus i en afstemning, som OpdagDanmark står bag.

Ret tidligt i afstemningen var det tydeligt, at Guf & Kugler i Nibe og Vaffelhuset i Kerteminde var i tæt konkurrence i toppen med flere hundrede stemmer ned til nummer tre. Og med 5554 stemmer mod 5422 endte sejren til sidst her i landsdelen.

Vi talte for nylig med en glad ismutter, Charlotte Korsholm, om årsagen til, at ishusene i både Nibe og Slotsgade er blevet nomineret af is-nyderne til at være med i afstemningen.

- Vi lægger vægt på at skabe god stemning, og at folk føler sig oprigtigt velkommen hos os. Og så er god service rigtig vigtig, at vi vejleder is-nyderne med innovative og spændende sammensætninger, sagde hun.

Og så handler det selvfølgelig også om is, guf, topping og alt det andet, du finder i ishusene.

- Vi knokler for hele tiden at udvikle os. Vi gør os umage hver dag, og vi laver alt fra bunden, vi bruger kun hjemmelavede opskrifter, siger ismutter.

Guf & Kugler er i øvrigt ikke uvant med at være godt placeret, og ishuset i Nibe vandt da også afstemningen i 2018.

Fjerdepladsen i konkurrencen gik til endnu et nordjysk ishus, Vebbestrup Is-mejeri.