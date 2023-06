Danmarks bedste nye band blæste alle omkuld

***

Kan du huske, da du så Nephew første gang? Minds Of 99? Jung? Du vidste der, at der var noget stort på vej. En musikalsk tidevandsbølge, der ville vælte dig og dine landsmænd omkuld. Og væltet fuldstændig omkuld blev de heldig, der var til stede på reservatet torsdag aften på Nibe festival.

Med ét af åres bedste dansksprogede albums i hånden har de fem aarhusianske efterskolevenner fra Zar Paulo taget anmeldere og et voksende publikum med storm. Spørgsmålet var så, om de kunne klare rejsen fra at vælte Roskilde Festival tidligere på ugen til det høje nord og Skalskoven? Ubetinget ja svarede alle sammen, der var så privilegerede at være til stede på Reservatet.

Om Zar Paulo når samme position som de førnævnte danske sværvægtere, bestemmer de egentlig selv. De skal bare have samme kvalitetskontrol – og standard - som de har for nuværende, for så venter de største scener og det største publikum.

For de har potentialet, de har ramt tidsånden, de har energien, de kan det musikalske håndværk og så har de i forsanger Emil Vammen Danmarks nye stjernefrontmand. En særegen, energisk og excentrisk blanding af Jarvis Cocker fra Pulp og Lars H.U.G.

Livemusik, festivaler og her Zar Paulo torsdag aften kan ramme det øjeblik, på tværs af generationer og køn, hvor de unge oppe foran og de ældre ude til siden og nede bagved har alle deres sanser fuldstændig fikseret på det, der foregår på scenen og lader sig diktere og forføre, indtil de er fuldstændig i ét med musikken, hvad enten de har 10 eller 0 fadøl i sig.

At se unge drenge og piger synge de fandens iørefaldende sange til hinanden om Zeitgeitens generationsangst, fremmedgørelse, ensomhed og tvivl, tilsat de intelligente moderne popkulturelle referencer, beviser, at Zar Paulo har ramt plet – og at rygterne om banddøden er overdreven. Heldigvis for det.

For når fem unge mennesker sammen kan skabe den energiudladning, swagger og fællesskabsfølelse, som de gjorde på debutalbummets titelsang ”Elendig Software”, Stop Believing”, ”Klap For Fædrelandet” og ”Tiger” blot for at fremhæve nogle stykker, så forstår man, hvorfor alle forlod reservatet blæst omkuld og beriget.

