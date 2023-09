Danmarks nye kampfly overflyver Nordjylland - se hvornår

De koster over en halv milliard kroner stykket - Danmarks nye og avancerede F-35 kampfly fra amerikanske Lockheed Martin.

Og søndag formiddag flyver to af dem rundt over Danmark for at markerede den officielle overdragelse af flyene til Danmark.

De sker med udgangspunkt fra Flyvestation Skrydstrup i det sydlige Jylland, hvor det officielle overdragelses-arrangement finder sted med deltagelse af blandt andre kronprins Frederik, forsvarsministeren og erhvervsministeren og mange flere.

Lockheed Martin F-35-kampflyet bruger såkaldt stealth-teknologi, der gør det svært at se på radar. Arkivfoto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Her er tidspunktet

Søndag formiddag flyver to af de nye F-35-kampfly ud på to forskellige ruter over Danmark, så flest mulige danskere kan se de nye fly, oplyser Fighter Wing Skrydstrup.

På hver rute flyver et af Danmarks hidtidige F-16-kampfly med.

Flyvningerne starter søndag fra Skrydstrup, efter planen kl. 10.15, og flyvene ventes at lande igen i Skrydstrup kl. 12.

Forinden har blandt andet nordjyderne haft mulighed for at se de nye, avancerede F-35-kampfly på himlen over Nordjylland.

Kort over ruten

Ifølge det foreløbige program passerer F-35-flyet over Aalborg søndag kl. 10.45, hvorefter det fortsætter mod Hjørring og Frederikshavn og ventes at overflyve Læsø kl. 10.57.

Derfra går ruten videre mod Hou, Hadsund og Randers.

Du kan se hele ruten her.

Fakta om F-35 kampfly Danmark har købt i alt 27 F-35-kamply af producenten Lockheed Martin. Den samlede pris er omkring 16 milliarder kr.

21 fly ventes leveret frem mod 2027, mens seks fly forbliver i USA til træningsbrug.

Kampflyet bruger stealth-teknologi, som gør flyet svær at observere på fjendens radarer.

Varmeudstrålingen fra flyets motor begrænses, så varmesøgende missiler har sværere ved at opdage og ramme flyet.

Flyet styres ved hjælp af en tablet i cockpittet. Skærmen kan enten styres ved berøring. Hvis der er mange rystelser eller stor kraftpåvirkning, kan piloten også styre skærmen ved hjælp af et joystick.

F-35 er i stand til at scanne store områder ved hjælp af radarer. Med sensorer kan flyet identificere mål på jorden eller på havet og detektere missiler i luften. Informationerne kan sendes til allierede enheder på jorden eller på havet.

F-35 er forsynet med en af de kraftigste jetmotorer, der er lavet til kampfly, en Pratt & Whitney F135-motor.

Den gør det muligt at flyve med overlydshastighed, uden at man bruger efterbrænderen. Overlydshastighed er, når flyet bevæger sig hurtigere end lyden gennem luften.

F-35 støjer med end F-16-fly, og det kan især opleves i nærområdet ved Flyvestation Skrydstrup.

Regeringen og et politisk flertal har lavet en ordning, der skal kompensere naboerne for støjgenerne. Kilde: Ritzau, Forsvaret m.fl. VIS MERE

Det vil ikke være muligt at følge flyvningerne på civile flighttrackere som for eksempel Flightradar24.

En af F-35-kampflyets fordele er i øvrigt såkaldt stealth-teknologi, som gør det svært at se på radar. Dermed skulle det være nærmest umuligt for en fjende af finde ud af, hvor flyet befinder sig.

Flyver så lavt som muligt

Værd at vide om søndagens flyvninger med F-35: