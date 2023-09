Danmarksdemokraterne får endnu et nordjysk byrådsmedlem

Da Kjeld Hedegård Nielsen mandag aften deltog i Danmarksdemokraternes debat- og informationsmøde i Herning, blev han først inviteret ud at spise sammen med Inger Støjberg og partiets folketingskandidater.

- Det har jeg alligevel aldrig oplevet i Venstre. Der var det nærmest umuligt at komme i kontakt med toppen af partiet, siger Kjeld Hedegård Nielsen, som indtil for tre uger siden var medlem af Venstre i Jammerbugt.

Her sidder han i kommunalbestyrelsen, men nu ikke længere for det parti, som han indtil for nylig havde været medlem af i 24 år.

Venstres landspolitiske slingrekurs blev for meget for ham, og derfor er han efter nu efter mindre end tre uger som løsgænger klar til at offentliggøre, at han er Danmarksdemokraternes mand i Jammerbugt.

Kjeld på Christiansborg

Når man taler med Kjeld Hedegård Nielsen, mærker man allerede partiets indflydelse på ham, når han bruger vendinger som "et Danmark i balance".

Og så mærker man, hvor meget det betyder, at partiets top på Christiansborg rent faktisk interesserer sig for, hvem deres nye kandidat i Jammerbugt er.

- Da jeg skrev en mail til dem, så gik der ikke lang tid før Inger Støjberg var klar til at mødes med mig. Man inviterede mig også til Christiansborg, fordi man var nysgerrig på at høre om mine værdier og se, hvem jeg var, siger Kjeld Hedegård Nielsen og fortsætter.

- Det var især vigtigt at se, at jeg ikke kommer med et had til Venstre, for det skulle ikke være derfor, jeg ville melde mig ind i Danmarksdemokraterne. Det skal være fordi jeg kan identificere mig med deres værdier, og det kan jeg. Jeg synes, at Danmarksdemokraterne er der, hvor Venstre var, da jeg meldte mig ind i sin tid.

Skal samarbejde

I det hele taget er det vigtigt for Kjeld at understrege, at han ikke smækker med døren, når han forlader Venstre.

Den primære årsag til partiskiftet skal findes på landsplan og ikke lokalt.

Derfor kommer man også til at se Danmarksdemokraterne i Jammerbugt søge indflydelse og ikke bare være protestparti.

Og Kjeld Hedegård Nielsen glæder sig til at komme i gang.

- Jeg kommer til at tegne partiet, og det arbejde glæder jeg mig faktisk til. Når man er medlem af et gammelt parti med stærke traditioner, er det meget sat, hvem der tegner partiet. Så kan det være svært at komme til orde og få taletid, som forholdsvis ung, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Under Mogens' vinger

I Jammerbugt kan man dårlig sige Venstre uden også at sige borgmester Mogens Gade.

Han er om nogen manden, som tegner partiet. Men det er ikke formandens skyld, at Kjeld Hedegård Nielsen er fløjet fra reden.

Og så alligevel.

- Jeg synes, at Mogens (Gade red.) har været god til at tage mig under sine vinger i en tid, hvor jeg er blevet lært op i politik. Han har vist mig, hvordan mange ting hænger sammen, men vi er måske bare to forskellige generationer. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har måske en mere moderne tilgang til, hvordan man skal involvere sine kolleger i et samarbejde. Jeg er stor tilhænger af at give frihed under ansvar og vise tillid til folk, så de blomstrer, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Ingen politisk syvpunkts-plan

Som Danmarksdemokraternes eneste byrådsmedlem i Jammerbugt er Kjeld Hedegård Nielsen allerede begyndt at tænke to år frem til det kommende kommunalvalg.

Han har ikke en politisk plan klar i skuffen, for det vil ifølge ham være utroværdigt og stik mod partiets principper, hvis han allerede havde en liggende.

- Det er vigtigt for mig, at Danmarksdemokraterne i Jammerbugt bliver rodfæstet i medlemmerne. Så det er dem, der skal påvirke den politik, som bliver ført i kommunen. Det er den synergi, som skal gøre Jammerbugt Kommune endnu bedre at leve og bo i, end den er i dag. Den proces tager tid, og jeg ville amputere processen, hvis jeg kom med syv konkrete bud på mærkesager allerede nu, siger Kjeld Hedegård Nielsen.