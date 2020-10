Dansk niveau imponerer Aalborg Håndbolds nye stjerneskud

AALBORG:I sommerpausen kom svenske Lukas Sandell til Aalborg Håndbold. Højrebacken kom til fra norske Elverum, som nordjyderne i foråret stod over for i Champions League i sidste sæson.

Han har hurtigt vist sig som en god erhvervelse efter en række stærke præstationer i et hårdt kampprogram.

- Det har været en rigtig god start. Jeg synes virkelig godt om holdet, hvor der er en fin blanding af både gamle og unge spillere. Det er en bred trup med mange spillere, der giver høj konkurrence på pladserne og meget kvalitet til træningerne frem for alt, siger Lukas Sandell.

Kort efter sin entré i Aalborg har den 23-årige vist sig godt frem i Herre Håndbold Ligaen. Han strøg ind på månedens hold for september, og i de seneste to ligakampe har han samlet scoret 13 mål for nordjyderne. Dermed har han ofte også henvist sin erfarne backkonkurrent, 34-årige Mads Christiansen, til bænken.

- Mads er en rigtig god spiller og er en god makker at have. Mellem os er der to gode spillere, der giver god konkurrence på den position, og så gør vi holdet bedre. Det er sådan, at det skal være, siger svenskeren.

- Vi har forskellige kompetencer og er ret forskellige i vores spillestil. For et hold som vores er det rigtig fint, at vi ikke minder så meget om hinanden, tilføjer han.

Lukas Sandell lægger også godt til på topscorerlisten i ligaen og overgås internt kun af Nikolaj Læsø.

Med sin indtræden i den danske liga mener Lukas Sandell selv at have ramt et højere niveau end tidligere, selvom han allerede har stiftet bekendtskab med højeste hylde i form af Champions League i sin tidligere klub.

- Jeg synes, at Aalborg er et skridt op i forhold til Elverum. Det var en mulighed for at spille for et bedre hold.

- I forhold til den norske og for den skyld den svenske liga synes jeg, at der er bedre hold i den danske liga. Den største forskel er især på den fysiske del, som jeg i første omgang skulle vænne mig til her i Danmark, siger han.

Trods den gode start i Aalborg Håndbold har de danske mestre flere gange skulle finde et ekstra gear mod slutningen af kampene for at få point. Det bekymrer dog ikke den nye back.

- Jeg synes, at vi kan være godt tilfredse. Vi har fået mange nye spillere og er på rekordtid blevet spillet godt sammen, siger han.

Sandell skal igen i aktion for nordjyderne, når GOG venter i ligaen. Kampen spilles lørdag klokken 16.10 i Jutlander Bank Arena.