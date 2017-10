De gik imod menneskehandel og slaveri

AALBORG: En lang slange af mennesker snor sig igennem Aalborgs gader. Én og én går de 150 deltagere efter hinanden. De er klædt i sorte t-shirts med budskabet "Abolish slavery with each step".

- Normalt demonstrerer folk, fordi de ønsker at få deres meninger ud. Men det er ikke det, vi gør. Vi vil sætte fokus på, at der den dag i dag stadig findes slaver, fortæller Annika Kirstine Sommer, arrangører af Walk for Freedom i Aalborg.

Annika Kirstine Sommer stod for Walk for Freedom i Aalborg

Walk for Freedom finder sted over hele verden, men i år er første gang frihedsvandringen kommer til Aalborg.

Det er den internationale organisation A21, der står bag Walk for Freedom. A21 arbejder for at afskaffe slaveri og menneskehandel.

- Hver dag, hvert 30. sekund er der nogen, der bliver taget til slaver i verdenen. Det kan være lige fra børneslaver til sexslaver, siger Annika Kirstine Sommer.

Nogle af deltagerne bar skilte, der fortalte konkrete tal om slaveri og menneskehandel.

Deltagerne i Walk for Freedom bevæger sig fra Musikkens Hus ned mod Nytorv, videre mod Jomfru Ane Gade og derefter op ad Vesterbro. Hele tiden i total tavshed.

- Deltagerne har gule bandanas for munden for at symbolisere, at vi i dag giver en stemme til ofrene. Samtidig vil vi vise, at problemet ikke omtales nok, siger Annika Kirstine Sommer.

Tre forskellige navne er påskrevet de gule bandanas. Ivan, Eve og Amy er navne på tidligere slaver, der er blevet givet fri. Deltagerne i Walk for Freedom kan, imens de går, høre historien bag de tre navne på podcast.

Samson Blay Steiner (tv.) deltog i Walk for Freedom sammen med sine kammerater fra Mariager Efterskole. Annika Kirstine Sommer (th.) er en af arrangørerne af Walk for Freedom i Aalborg.

En af deltagerne er 16-årige Samson Blay Steiner. Han har frivilligt valgt at bruge sin første dag i efterårsferien på Walk for Freedom sammen med 50 kammerater fra Mariager Efterskole. A21 har tidligere været forbi skolen for at fortælle om slaveri og menneskehandel.

- Før vi hørte foredraget, vidste jeg ikke, hvor mange mennesker der bliver handlet med i verden. Nu, synes jeg bare, at det er vigtigt, at der er flere, der bliver opmærksom på problemet, så det kan stoppes, siger han.

Deltagerne i Walk For Freedom bærer bandanas for munden. Det skal symbolisere, at de giver en stemme til dem, der ikke selv kan råbe op, samt at der mangler opmærksomhed på problemet.

Også forstanderen på efterskolen, Jens Henrik Kirk, er med til Walk for Freedom.

Jens Henrik Kirk, forstander på Mariager Efterskole

Men gør det en forskel, at 150 mennesker i Aalborg vandrer imod menneskehandel og slaveri?

- Vi håber i hvert fald at sætte fokus på problemet, og at folk, når de ser os 150 deltagere gå, begynder at tænke "okay, der findes faktisk stadig slaver i dag", siger Annika Kirstine Sommer.