De gjorde det: Nordjyske morgenradioværter kåret som landets bedste

AALBORG:Hver morgen står Matilde Alexandra og Anders Wortmann tidligt op for at levere underholdende radio for lytterne på ANR - den ene af to radiokanaler i Det Nordjyske Mediehus.

Og det gør de så godt, at de - og resten af holdet bag det, der hedder Morgenkøterne - fredag aften blev kåret som Årets Morgenflade ved prisuddelingen Prix Audio. Endda mod et stærkt felt af nominerede, nemlig P1 Morgen, P4 Morgen Trekanten og Go’Nova.

- Jeg er fuldstændig på røven over det. Jeg har ikke forstået det endnu. Sidst jeg græd, var til min datters fødsel. Og nu kommer det igen, udbrød Anders Wortmann umiddelbart efter, at han og Matilde havde været på scenen for at modtage prisen.

Han måtte derfor hurtigt give ordet videre til sin medvært, som var mindst lige så overvældet:

- Jeg er simpelthen så beæret og vildt forbavset. Vi havde på ingen måde regnet med det, for det var så vildt et felt, vi var oppe imod, jublede Matilde Alexandra.

Og Morgenkøterne må også siges at have været "underdogs" i et felt med landsdækkende radiokanaler. Men der var bid i de nordjyske køtere, som sender en stor del af æren videre til deres trofaste lyttere:

- Vi havde aldrig kunnet gøre det uden lytterne. Vi prøver at få dem til at smile og få dem med i vores fællesskab. Vi vil bare gerne have en fest med dem hver morgen, og nu kan vi mærke, at det lykkes, sagde Matilde Alexandra.

I mellemtiden havde Anders Wortmann fået styr på stemmen igen:

- Det skal være underholdende, overraskende og positiv radio, hvor man får et smil på læben, når man tuner ind, fortalte han, inden Matilde afbrød:

- Nu græder han igen!

ANR's lyttere vil vide, at parret er det perfekte match i radioen, hvilket også blev fremhævet fredag aften. Og det gjorde i særdeleshed også deres musikalitet, som er bærende i det, der nu med rettet kan kaldes Årets Bedste Morgenflade.