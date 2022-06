De her byggeprojekter og borgergrupper kan blive ramt af ny økonomiaftale

AALBORG:Den økonomiaftale, der onsdag aften blev indgået mellem regeringen og KL for kommunernes økonomi for 2023, kan gå ind og ramme flere konkrete byggeprojekter og flere borgergrupper i Aalborg Kommune.

Sådan lyder vurderingen fra landets tredjestørste kommune, hvor der er grundet befolkningsvækst bl.a. er behov for at bygge flere daginstitutioner og plejehjem.

- Det er en stram økonomiaftale, der er blevet landet. Og det er den på flere områder. Det første er anlægsområdet, der oplever vi i forvejen stigende priser, som gør, at vi kan lave færre anlægsprojekter for de penge, som vi har, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

50 mio. kr. mindre

Økonomiaftalen betyder konkret, at der er 50 mio. kr. mindre at bruge på anlægsprojekter for Aalborg Kommune i 2023.

- Der kommer en klar prioriteringsdiskussion i forhold til, hvilke anlægsprojekter vi kan komme til at lave. Hvad har vi råd til, og hvad kan vi udskyde.

Hvert udvalg er allerede i gang med at se på, hvilket anlægsprojekter, der kan skubbes i indeværende år. Men konkret får økonomiaftalen betydning for en række projekter, forudser borgmesteren.

Skolerenoveringer

- Det kommer til at være over en bred kam. Jeg tror, at det kommer til at være skolerenoveringer, energirenoveringer af bygninger og vejprojekter samt andre ting, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Man får altså færre penge at gøre godt med på anlægsområdet, hvor man også grundet de stigende priser i forvejen kan få mindre for pengene.

På serviceområdet har man fået flere penge til ældre og børn, der primært skal dække demografien og i Aalborgs tilfælde et meget støt stigende antal børn og ældre. Men flere grupper får ikke noget.

Ingen penge til handicapområdet

- Der er jo ikke kommet demografi til hele handicapområdet eller til specialundervisning, og der oplever vi et markant pres nu i forhold til udsatte familier, og børn, der har brug for forebyggende foranstaltninger eller anbringelser og den slags ting, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Derfor skal der findes penge fra andre serviceområder, hvis man blot skal opretholde det nuværende serviceniveau eller måske ligefrem forbedre det. Igen venter der en hård prioritering i byrådet.

Hvad betyder det for handicappede og udsatte børn, skal man skære eller finde penge fra andre områder for at dække det, der mangler?

- Det er noget af det, som vi skal finde ud af til august, når drøftelserne går i gang. Vi tager en diskussion i fællesskab i byrådet, men der er ingen tvivl om , at med den økonomi der stilles til rådighed på driftsområdet, så bliver der nogle hårde prioriteringer.

Eksterne konsulenter

Der skal ifølge økonomiaftalen også skæres på eksterne konsulenter over de kommende år, men her har kommunen allerde skåret til.

- Det er en hest, der bliver trukket af stalden igen og igen, siger borgmesteren og peger på, der kan være behov for at købe specialviden ude i byen, når det også er svært at rekruttere medarbejdere.

Desuden betegner han netop den del af økonomiaftalen vedrørende eksterne konsulenter som et valgslagnummer.

- Udfordringer

Borgmesteren betegner ikke økonomiaftalen som den værste, han har set som kommunalpolitiker, men han vurderer, at den giver både Aalborg Kommune og de øvrige nordjyske kommuner en række udfordringer.

- Der er også lagt en rimelig stram midtvejsregulering ind i det her, hvor man trækker 4,2 mia. kr. ud af kommunernes økonomi indenfor beskæftigelsesområdet, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) sidder med i bestyrelsen for KL, der har forhandlet aftalen med regeringen, men han kunne ikke stemme for, da han mener, at aftalen har uheldige konsekvenser.

- Dårligere velfærd

- Det vil betyde, at borgerne i kommunerne vil komme til at opleve en dårligere velfærd i 2023 end det er i dag. Det vil også ramme borgere med handicap i forhold til forringelser, siger Per Clausen, der tilføjer, at han i KL-bestyrelsen har opfordret til, at KL arbejdede for at få dækket udgifterne til velfærd.

Klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) mener, at økonomiaftalen truer velfærden i Aalborg Kommune. Arkivfoto:

Han peger på, at der er voksende udgifter til udsatte børn og unge men ingen penge i aftalen. På anlægsområdet vil den begrænsede økonomi ramme byggeriet af bl.a. daginstitutioner, mener han.

Pasningsgaranti kan blive truet

- Hvis det bliver en vedvarende tendens, så vil det efter min mening også kunne ende med at true pasningsgarantien, som man har i Aalborg Kommune, fordi man vil få svært ved at bygge de institutioner, som vi har rigtig stærkt behov for, siger Per Clausen.

Han mener også, at det er absurd, at det minimerede anlægsbudget kan ramme den grønne omstilling, som der ellers er bred opbakning til. Reelt mener han, at økonomiaftalen er et udtryk for, at velfærden skal betale for den oprustning, som er flertal i Folketinget har aftalt.