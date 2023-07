De kan stadig: Showet væltede hele lortet

Da de kom frem for 20 år siden, Niclas og Jannik alias Nik og Jay, med deres overdimensionerede bukser, smykker, champagneflasker og importerede amerikanske bar røv og kaviar R´n´B, rynkede de fleste sortseende rockister i deres stramme jeans og stramme skjorter pænt meget på næsen, mens de i alt hemmelighed og for nedrullede persienner sang med for fulde gardiner på de dengang allestedsværende sange og ønskede, det var dem, der rullede med de to ind på klubben i pels og bar mave.

Det var dengang, for 20 år siden, hvor det var upti vupti og sko fra Gucci, mens der var flere drinks i skyggen og flere piger der viste g-streng på cyklen, som det så knapt så subtilt lyder på gennembrudshittet ”Hot”.

Nik og Jay trækker stadig pigerne til koncerterne. Foto: Bente Poder

Der er sket meget i de forgangene 20 år, og der er nu en udtalt klima, køns - og forbrugsbevidsthed, der ikke just harmonerer med det, Nik og Jay ruller tungt med i deres store tatoverede overarms-univers. Her er det stadigvæk bagdele, der siger ”Boing”, når de hopper op og ned som en fjeder, og piger der er uartige.

For de 20.000 mennesker på Skalskovens store plads var også fuldstændig ligeglade med tidspolitiske dagsordner, for helt uden skyggen af ironisk distance købte de fuldstændig ind på de svulstige ballader, og de legendariske (dårlige) rim, der er så langt væk fra en doktorgrad i poesi, som man overhovedet kan komme.

For det er de tvivlende, hvis der fortsat findes nogen derude, der til grin nu. Det er dem, der er joken. Som de stod der Nik og Jay, selvsagt klædt pletfrit i hvidt fra top til tå og skåret ud i granit, leverede de et rutineret og professionelt show, der væltede hele lortet som den strike, de synger om på ”Mod Solnedgangen”.

Foto: Bente Poder

For nok har de muligvis nye armbåndsure på, men de er blevet tidløse med et sangkatalog, der alligevel er så tidstypisk og dropper hit på hit på hit. De står der stadigvæk, mens forsvarsværkerne og de fine fornemmelser hos den brede offentlighed blev lagt bestandigt på is.

Deres forlorne almindeligheder om festen, om kærligheden, familien og alt det, der betyder noget, vækkede nemlig genklang hos alle denne lørdag aften. Og de leverede, som de rutinerede og charmerende showmænd de nu er blevet til, helt uden at blinke, helt uden at tøve.

Og publikum kvitterede med dans og sang og uden at skænke en tanke at det er to familiefædre der står og synger deres drengerøvs-fantasier ud som om der ingen dag er i morgen.

Og ved du hvad? Når der er lørdag aften på Nibe Festival, er der alligevel heller ikke noget, der hedder i morgen.

Nik & Jay i Nibe