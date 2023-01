De performede som stjerner, men blev styret som dukker: Derfor var boybands en verdensomspændende succes

Når The Boyband Tour, bestående af Silas Holst, Kim Ace Nielsen, Teit Samsø, Jeff Schjerlund og Joakim Tranberg, på lørdag træder ind på scenen i Aalborg Kongres & Kultur Center, er det iklædt vaskeægte boyband-outfits og til lyden af de 28 af største hits, boybands gennem tiden har præsteret.

På scenen tegner de billedet af et fænomen, der med tusindvis af skrigende teenagefans især havde sin storhedstid i 1990'erne. Og der ligger stensikkert massevis af timer bag at ramme boyband-ånden spot on.

The Boyband Tour Foto: Faceoff Mediahouse

For lige præcis boybands, og det de repræsenterer, er så lidt tilfældigt, som det overhovedet kan være. Det er ikke bare fire-fem unge mænd, der synger ørefængende sange og danser i takt, og så bliver det en ubetinget succes. For bag succesen er deres image tilrettelagt nøjsomt af professionelle inden for marketing- og musikbranchen, der designer det boyband, vi ser, og sikrer sig, det bliver den succes, vi ser.

Iscenesat virkelighed

Officielt er der flere kriterier, der skal være til stede, før man sådan rigtig kan kalde sig et boyband:

Så det, man måske troede var en flok venner med samme talent inden for musik, der slog pjalterne sammen og tilfældigvis blev en hamrende succes, er i virkeligheden lige så minutiøst planlagt og iscenesat som et teater. Et helstøbt koncept.

One Direction Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så er der selvfølgelig en manager tilknyttet, der skal sælge det designede band som et produkt på popmusikkens marked. Derfor er medierne også bærende for markedsføringen af konceptet og udbredelsen af bandet, og ofte er boybands født direkte ud af medierne som eksempelvis One Direction i X Factor.

New kids on the Block havde begejstrede tilhængere ved en af deres koncerter i København. Arkivfoto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

De perfekt sammensatte grupper med perfekt castede medlemmer kaster, som det er designet til, også tonsvis af skrigende fans af sig. Og det er faktisk en lige så stor og iscenesat del af et vellykket boyband, hvor fansene helt planmæssigt har stor betydning for gruppens image og fortsatte popularitet.

Inden for genren vil man gerne give fansene en illusion af, at de har en indflydelse på bandet, og derfor bruges de ofte i deres musikvideoer for at signalere, at de betyder meget for dem. Derfor bliver fansene i endnu højere grad gruppens eksistensgrundlag, og der opstår et gensidigt afhængighedsforhold mellem fans og boyband.

The Beatles som det første boyband?

Hvornår det første boyband så dagens lys er i virkeligheden et af de sværeste spørgsmål at besvare. Nogle musikeksperter mener, at det første er The Beatles (1960-1970), fordi de lever op til flere af kriterierne som at være en kommerciel kæmpesucces, var trendsættende og havde skrigende teenagefans.

Andre siger The Jackson 5 (1962-1990), fordi de var de første til at have koreograferet dans, der blev dominerende for boybands i fremtiden, eller The Monkees (1966-1971), der blev født på baggrund af en TV-serie, hvor medlemmerne spillede et band.

The Beatles. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Samtidig lever disse musikgrupper ikke op til definitionen 'boyband', fordi flere af dem skrev deres egne sange og spillede instrumenter.

The Monkees Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så er der gruppen New Edition (1981), der bredt opfattes som det første boyband og pionererne på ideen. En gruppe, der, modsat langt de fleste boyband, stadig er aktive i dag.

De blev sammensat af producer Mourice Starr, som hjalp dem med tilblivelsen af deres første album. De fik hjælp til sangskrivning og musikproduktion, og så havde de koreograferet dans både på scenen og i musikvideoer.

Men efter gruppen få år inde i forløbet brød med deres producer, dannede Starr tilbage i 1984 den succesfulde musikgruppe New Kids on the Block.

Pladeproducer Lou Pearlman, der var producer bag succeser som Backstreet Boys og N'SYNC, var New Kids on the Block ifølge ham den første gruppe, der kunne kaldes et boyband, som vi kender det i dag.

Donnie Wahlberg imponerede eftersigende Starr med sin rap og blev gruppens første medlem. Med sig havde han sin bror, Mark Wahlberg, der forlod gruppen efter få måneder.

Donnie Wahlberg fik tre af sine skolevenner ind i gruppen, hvorefter en af dem forlod gruppen, og Starr rekrutterede 12-årige Joey McIntyre, der kæmpede for at passe ind.

New Kids on the Block. Foto: Ritzau Scanpix

Boybandet blev verdensomspændende fænomen, selvom det oprindeligt blev markedsført til det sorte publikum, og solgte mere end 50 millioner plader, inden de i 1994 blev opløst.

Det moderne boyband og dets fænomen var for alvor født, og derfra eksploderede konceptet i 1990’erne med grupper som Take That, Westlife, Backstreet Boys og N'SYNC.

Dominerende boybands gennem årtierne 1960'erne The Beatles

The Monkees 1970'erne The Osmonds - oprindeligt kendt fra Disney

The Jackson 5 – De første til at have koreograferet dans i deres optrædener 1980'erne New Edition

NKOTB

Menudo: Fra Porto Rico. Første ikke-engelsktalende boyband, der blandt andet havde Ricky Martin i gruppen. 1990'erne Boyz II Men

98 degrees

LFO

Savage Garden

Backstreet Boys

’NSYNC 2010'erne Jonas Borthers

One Direction 2010-2020 Arashi – ("J-pop" - japansk boyband)

BIGBAN ("K-pop" - koreansk bølge af boy- og girlbands)

BTS (K-pop) VIS MERE

En intens - men kort - flamme

Fælles for langt de fleste boybands er, at de eksisterer i kort tid, men at grupperne er der intenst, når de er. Den intense markedsføring af det iscenesatte band medfører store tournés, utallige TV- og radiooptrædener og interviews. Men efter i gennemsnit syv år går bandet i opløsning. Boybandet er ikke en bæredygtig form, men inddriver mange penge i sin korte leveperiode.

Og så er det også mere reglen end undtagelsen, at en eller flere af medlemmerne går solo, som eksempelvis Robbie Williams fra Take That, Justin Timberlake fra N'SYNC og Zayn Malik fra One Direction. Bandet går oftest i opløsning, fordi det eksisterer i kraft af hinanden, og de tilbageværende medlemmer i sig selv ikke er nok til at opretholde hypen omkring bandet.

N'SYNC Foto: Gary Hershorn/Reuters/Ritzau Scanpix

Måske af samme årsag har designbands lav status i musikbranchen, hvor musikere mener, at konceptet ikke dyrker musikken, men udelukkende fokuserer på formen og på at tjene penge.

Østen foran Vesten i dag

Hvor der før i tiden nærmest var tydelige cyklusser i, hvornår boybandsene døde ud og nye kom til, er der ikke på samme måde i dag en rød tråd i deres dominans i musikbranchen.

For det første er de kendte boybands, der før stormede frem og senere gik i opløsning, ikke lige så eftertragtede, når de finder sammen igen og tager på tourné. Det kan, ifølge forskellige eksperter inden for genren, skyldes, at teksterne, fra især boybandsenes storhedstid i 1990'erne, er sukkersøde, uden egentlig substans og henvender sig til teenagepiger. Og det clasher så at sige med de granvoksne mænd, der i dag skal optræde.

Samtidig ser vi i Østen, at boybands vinder frem inden for k-pop, især i Sydkorea, imens der er stille i Vesten. En forklaring kan ifølge Matt Bacera, der har YouTube-kanalen 'Rice Squat', være, at det i Vesten i dag er blevet langt nemmere at skabe et navn for sig selv og blive kendt gennem forskellige kanaler som TikTok, Myspace og YouTube. Samtidig er der utallige pladeselskaber og et mere åbent marked, hvor artister i dag kan indgå samarbejde.

Jin, Suga, V, Jungkook, RM, Jimin, og J-Hope.Forretningen BTS er så stor, at den kan måles på Sydkoreas bnp, og bandet er større, end The Beatles nogensinde var. Efter at Backstreet Boys, N’Sync og One Direction fulgte i The Beatles’ fodspor, er BTS lige nu verdens ubestridt største boyband. Foto: Aude Guerrucci/Reuters/Ritzau Scanpix

I Sydkorea derimod er det tre store spillere, der sidder på al musik i landet, og det er op til dem, hvad der er populært. Og inden artisterne overhovedet får lov til at optræde som musikere i offentligheden, går de gennem flere års benhård træning, så det er de mest talentfulde og polerede boy- eller girlbands, der er en del af musikindustrien. Det er ikke unormalt, at en musikgruppe træner i helt op til 11 år, før de endelig får lov til at begynde deres egentlige musikkarriere.

I Sydkorea taler man ikke om musikere, men om idoler, og det verdenskendte boyband BTS blev dannet af selskabet BigHit for ti år siden som en del af k-pop-industrien. Bandet er derfor lige så meget en konstruktion som de vestlige boybands, men til forskel fra dem er medlemmerne af BTS brudt ud af k-pop-skabelonen, hvor de skriver deres egne tekster og synger om depressioner, lavt selvværd og sætter spørgsmål ved samfundsnormer, der er stærkt dominerende i Sydkorea og Asien som helhed.

De er autentiske, samtidig med at intet er tilfældigt, som kriterierne kræver det. Det har skabt den store succes, verdens største boyband, BTS, er i dag.

