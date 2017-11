De sidste stemmer skal kapres

AALBORG: I en valgkamp gælder alle kneb, og flere partier havde lørdag fundet det store skyts frem, da de stod på Nytorv i Aalborg og kaprede de sidste stemmer.

Frederik Ditlev Martens, byrådskandidat for Radikale Venstre, forsøgte at lokke nordjydernes søde tand for at fange deres opmærksomhed med kagemand og varm kakao.

- Det er noget, folk godt kan lide, og det er med til at få folk til at snakke. Og det er jo det vigtigste, det handler om i dag, siger Frederik Ditlev Martens.

Byrådskandidat for Radikale Venstre Frederik Ditlev Martens stod klar med valgkampens hit: Vindmøllen.

Vindmøller er en trend

Den helt store trend i denne valgkamp ser ud til at være den lille vindmølle, som var at finde blandt mange af partierne - også hos Radikale Venstre.

- Det er, fordi vi går ind for en grøn omstilling i Aalborg og nationalt, så det er en god måde at symbolisere det på. Og så kan børnene rigtig godt lide dem, siger Frederik Ditlev Martens om de lilla af slagsen.

Vindmøllernes popularitet mærkes også hos byrådskandidat Michael Klitgaard Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti, der flere gange måtte have friske forsyninger af grønne vindmøller i sin kurv.

- De er i rigtig høj kurs, og vi kan se, at børnene gerne vil havde dem, for de går med dem i flere farver og modeller. Det gør, at børnefamilierne har de få sekunder til at stoppe op og høre lidt om, hvad vi mener, og så får de selvfølgelig en folder med, når de er der alligevel, siger Michael Klitgaard Mikkelsen, som også kan fortælle, at partiet har fået lavet 36 kilo bolcher til vælgerne.

Enhedslisten prøvede med levende musik og slagsange at charmere vælgerne.

Vigtigt at være synlig

Regionsrådskandidat fra Venstre, Henrik Harder, delte valgbolcher ud, som folk, ifølge ham, var glade for at tage imod.

- Men mange af dem har også gjort sig nogle overvejelser om, hvad de vil stemme, så jeg regner ikke med, at bolcher gør en forskel i dag. Men det er dejligt at hilse på vælgerne og høre, hvad de mener, og det er også dejlig at høre, at så mange har gjort sig overvejelser om, hvad de vil stemme på tirsdag, siger Henrik Harder.

Tobias Bøgeskov, byrådskandidat for Socialdemokratiet, stod klar med kaffe, balloner og den trendy vindmølle, og han mener, at det betyder noget at være synlig på Nytorv.

- Det giver ikke kun noget at være aktiv på sociale medier. Det handler om være nær borgerne og snakke med dem om deres problemer og prøve at fortælle, hvad mine visioner og mine værdier er for et bedre Aalborg, siger Tobias Bøgeskov.

Henrik Harder, regionsrådskandidat fra Venstre, var glad for at høre, at mange allerede har overvejet, hvem de vil stemme på.