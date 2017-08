De sidste to mænd anholdt i drabssag

AALBORG: Nordjyllands Politi har onsdag ved middagstid anholdt de sidste to af de fire mænd, der har været eftersøgt i forbindelse med mordet på en 27-årig mand lørdag.

Den ene, en 32-årig mand, ringede selv til politiet, der afhentede ham på en adresse i Frederikshavn, hvor han kl. 11.32 blev anholdt.

Den anden, en 25-årig mand mødte op på Politigården i Aalborg sammen med sin forsvarer, og han blev anholdt kl. 13.02.

- Vi har sigtet begge mænd for drab, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse, der oplyser, at de to mænd i løbet af torsdag skal fremstilles i et lukket Grundlovsforhør i Retten i Aalborg kl. 11.00.

De to øvrige eftersøgte i sagen blev begge anholdt i tirsdag, og de blev onsdag fremstillet i et lukket Grundlovsforhør i Retten i Aalborg. Her blev de fængslet i fire uger frem til 6. september 2017. Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 25 og 27 år. Alle de fire fire sigtede mænd er fra Aalborg-området.

- Nu skal vi gang med et længere efterforskningsforløb, siger Frank Olsen, hvilket blandt andet omfatter at yderligere tekniske undersøgelser, klarlægge de sigtedes rolle og afdække deres motiv samt vidne-afhøringer.

Politiet er stadig interesseret i at høre fra vidner, der måtte have set færdselsuheldet eller selve voldsudøvelsen i forbindelse med drabet 5. august eller i øvrigt ligge inde med informationer om sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.