De største stormskader var hos boligforeninger: Er der grund til at være nervøs?

AALBORG:Træer væltede, tagsten faldt ned, tog var aflyst, og i en periode frarådede politiet al unødvendig udkørsel, da stormen Otto fredag eftermiddag ramte Nordjylland.

Der var ingen mennesker, der kom til skade, men der skete en del skader på huse og bygninger.

Den største enkeltstående skade efter stormen var på en boligblok på Thulevej i Aalborg, hvor cirka ti kvadratmeter af gavlen blæste ned.

Udover boligblokken - der ligger på Thulevej 56 - ligger der seks andre identiske boligblokke på Thulevej, ligesom en lang række boligblokke i landet er bygget efter samme princip.

Boligblokken er ejet af Lejerbo.

Pia Hesselvig, der er forretningsfører i boligforeningen, fortæller, at man lørdag havde beredskabschefen og en taksator fra forsikringsselskabet forbi for at se på skaderne.

- Vi kender ikke den præcise årsag til, at en del af gavlen er blæst ned, men det vil sandsynligvis fremgå af den undersøgelse, som forsikringsselskabet laver, siger hun.

- Der er ikke tegn på skader på de andre blokke, så beboerne har ingen grund til at være utrygge og tænke, at husene ikke holder næste gang.

Det var den yderste boligblok på Thulevej, hvor gavlen vender direkte mod nordvest, der gav efter for stormen.

Beboerne var kortvarigt evakueret, men kunne vende hjem senere på aftenen, og der er nu spærret af og dækket af, hvor gavlen faldt ned.

- Der er ikke noget bygningsmæssigt farligt ved bygningen. Skaden kan hænge sammen med trykket og vinklen på stormen, men det får vi måske svar på i forbindelse med forsikringen, siger Pia Hesselvig.

Stormskade på Thulevej 56

Tag blæste af

Et andet sted i Aalborg var der store dele af et tag, der rev sig løs og blæste af et hus på Granlien.

Her er det Hasseris Boligselskab, der står for administrationen.

Direktør Jørgen Henriksen fortæller, at man allerede i løbet af weekenden fik et firma til at gennemgå tagene på de øvrige boliger på Granlien.

- Det er klart, at når der sker sådan noget, så skal vi finde ud af, om der er noget på tagkonstruktionen, der gør, at taget kan blæse af, og om der eventuelt skal gøres noget for at sikre det bedre fremover, siger han.

Han fortæller, at både skadesservice, politi og beredskabet har været forbi boligblokken, hvor der er ryddet op.

- Og så har vi naturligvis været ude og snakke med beboerne - både i de berørte lejligheder og dem omkring - men det har ikke ført til, at nogle skal genhuses andre steder, siger Jørgen Henriksen.

Stormskade på Granlien

Vindstød af orkanstyrke

I løbet af fredag aften blev der målt vindstød op til 38 meter i sekundet, der er orkanstyrke. Rekorden blev målt i Hanstholm - men vindstød af orkanstyrke blev registreret flere steder i Nordjylland - blandt andet i Aalborg.

Den højeste middelvind blev også målt i Hanstholm. Middelvinden, som er den gennemsnitlige vindhastighed målt over ti minutter, endte i Hanstholm på 27,3 meter i sekundet. Det var nok til at opnå vindstyrke 10 på den såkaldte Beaufortskala, som er betegnet som storm.

Beaufortskalaen Skala Betegnelse M/S

0 Stille Under 0,3

1 Næsten stille 0,3-1,5

2 Svag vind 1,6-3,3

3 Let vind 3,4-5,4

4 Jævn vind 5,5-7,9

5 Frisk vind 8,0-10,7

6 Hård vind 10,8-13,8

7 Stiv kuling 13,9-17,1

8 Hård kuling 17,2-20,7

9 Stormende kuling 20,8-24,4

10 Storm 24,5-28,4

11 Stærk storm 28,5-32,6

12 Orkan over 32,6 VIS MERE

Nordjyllands Politi havde travlt under stormvejret, men ingen mennesker kom til skade som følge af stormen.