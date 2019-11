Debat om utryghed i Aalborg: Rådmand opfordrer til udvidet samarbejde

AALBORG:Selvom Aalborg siden 2014 har arbejdet tæt sammen med blandt andre politiet om at gøre kommunen mere tryg at færdes i, kan der godt være brug for at drage andre instanser med ind i samarbejdet - for eksempel Integrationsrådet. Det mener fungerende rådmand for familie og beskæftigelse i Aalborg Kommune Nuuradiin S. Hussein (S).

Han arbejder normalt som socialrådgiver på Center for Tværfaglig Forebyggelse - men har også en fortid som opsøgende socialarbejder i Aalborg Øst. Et arbejde der i øvrigt indbragte ham en pris for hans arbejde med integration.

- I forhold til de seneste hændelser i nattelivet, kan man jo se, at nogle af de Facebook-opslag, der er blevet delt mange gange, handler om, at det er unge med minoritetsbaggrund, der står bag. Og det kan desværre tit blive en lidt selvforstærkende påstand. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi ikke kun går politiets vej, når vi skal se på, hvad der kan gøres. Vi skal også invitere andre med ind, for der er måske behov en adfærdsændring, forklarer han.

Ifølge Nuuradiin er det også oplagt at kigge på, om det er unge fra Aalborg eller andre kommuner, der laver ballade.

- Det kan jo være, det er folk fra Randers eller Aarhus, og det synes jeg er vigtigt at få kortlagt ved hjælp af politiet. For er de fra Aalborg har vi nogle metoder og redskaber, vi kan gøre brug af, påpeger Nuuradiin Hussein.

"Tryg Aalborg”, som samarbejdet mellem Aalborg Kommune Nordjyllands Politi også kaldes, er allerede udvidet til også at omfatte psykiatrien samt en indsats mod radikalisering, og målet er blandt andet at sikre et trygt natteliv, at flere unge får en uddannelse, færre bruger rusmidler og færre dropper ud af skolen samt at ældre i boligområderne får en bedre livskvalitet, og så vil man også gerne inddrage borgere, erhvervsliv og frivillige i at skabe en tryg kommune.

Dialogmøde Er det utrygt at færdes i Aalborgs Midtby? Det er overskriften på det dialogmøde, som NORDJYSKE inviterer til i Folkekirkens Hus i Aalborg onsdag 20. november kl. 19. Baggrunden er de seneste måneders røveri, forsøg på voldtægt og andre ubehagelige episoder i centrum af Aalborg. Og det har på de social medier sat gang i spekulationer om det i øjeblikket er trygt at færdes i Aalborg i aften- og nattetimerne. Men er det sådan det i virkeligheden er? Det forsøger NORDJYSKE at sætte fokus på ved et dialogmøde, hvor Nordjyllands Politi giver en status på situationen og kommer med gode råd. Du kan møde politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, vicepolitiinspektør Niels Kornborg og politikommissær Casper Jacobsen. Der er gratis entre og alle er velkomne. VIS MERE

Senest har det blandt andet resulteret i en kampagne til unge under 18 år, hvor der sættes fokus på konsekvenserne, hvis man går i byen efter midnat, køber alkohol ved hjælp af falsk id og lignende. Men der har også været tiltag mod rocker- og bandemiljøer samt tryghedsbesøg hos en række af kommunens ældre. Alt sammen noget, der i 2017 kunne aflæses som en stigning i antallet af borgere, der føler sig trygge i deres nabolag - nemlig fra 87 til 89,5 procent.

I de seneste måneder har der været en del røverier, forsøg på voldtægt og lignende i området omkring Jomfru Ane Gade. Det sættes der blandt andet spot på i et dialogmøde arrangeret af NORDJYSKE i Folkekirkens Hus onsdag kl. 19. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Vi gør normalt meget ud af at opfordre de unge på ungdomsuddannelserne til at passe på hinanden og tænke sig godt om i nattelivet, fortæller Nuuradiin Hussein.

- Som kommune og forvaltning har vi jo også et kæmpe ansvar, og derfor deltager jeg også gerne i tryghedsvandringer og lignende, hvis der er brug for det, tilføjer han.

Sidstnævnte foreslås af Midtbyens Samråd, og her vil formand Jørgen Andersen nu gå videre med ideen.

- Vi kunne godt tænke os at arrangere en dag, hvor vi går lidt rundt sammen med politiet og forvaltningen og kigger på nogen af de steder, hvor der har været noget, eller hvor folk har følt sig utrygge, fortæller han.