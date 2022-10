Debat: Stop den politiske klapjagt på unge

DEBAT:Hvorfor må vi unge ikke have lige så gode vilkår som for 10 år siden?

Der stilles i dag meget større krav til ungdommen end for 20 år siden. Vi har mange muligheder, men ikke tid til at reflektere over dem. Politikerne har strammet skruen overfor unge, som skal presses hurtigere igennem uddannelsessystemet end nogensinde før, selvom refleksionen over det rigtige valg er vigtigere end nogensinde, da pladsen til at begå fejl er blevet mindre.

Ved folketingsvalget er det på tide at sige fra overfor det pres.

Først skabte politikerne en forventning om, at alle unge skulle have en uddannelse – flere skulle uddanne sig og i længere tid. Det var i sig selv fint, men så blev der sat turbo på.

Jeg håber, vores politikere vil lytte og sænke tempoet for os unge – det vil hjælpe med at styrke trivslen

Vi unge skulle hurtigere igennem uddannelsessystemet. Det skete ved indførsel af hurtigstartsbonus, fratagelse af SU’en ved forsinkelser, og samtidig skal vi lære meget mere end tidligere.

Førhen fik vi unge plads til at holde pause eller sætte tempoet ned, uden at vi fik fjernet vores indtægt og levegrundlag. I dag er der ikke de samme muligheder, medmindre man er så uheldig at blive syg. De forsvandt ved indførelsen af fremdriftsreformen i 2013.

Desuden satte politikerne trumf på og gjorde det sværere at vælge om og fortryde sit valg og finde en anden retning for uddannelse. Politikerne afskaffede blandt andet muligheden for SU til en uddannelse plus to år ekstra, hvis man skulle skifte.

I dag har man mulighed for SU til et år ekstra end uddannelses nominerede tid, men dette taler flere politikere også om at afskaffe, på trods af at de selv benyttede muligheden for SU i to år ekstra.

Uddannelsesloftet indført i 2017 gjorde det også vanskeligere at skifte uddannelse. Det var endnu et eksempel på lovgivning, der satte skruetvinger på ungdommen. Det blev sværere at være ung, hvis man begik fejl eller fortrød. Loftet blev heldigvis afskaffet under den nuværende regering.

Det sidste skud på stammen var at reducere dagpengeperioden og satsen for dimittender, til trods for at forskning viser, at dette har meget lille effekt på at komme i arbejde, og det i stedet er konjunkturerne der er afgørende.

Men det virker ikke til, at alvoren virkelig er gået op for vores politikere, når det handler om mistrivslen blandt unge, som er steget voldsomt de seneste 10 år. Måske mistrivslen kunne have noget at gøre med de stigende forventninger og det pres, der i dag stilles til unge om den snorlige og hurtige vej gennem uddannelsessystemet?

Så det er dejligt, at vi i dag har så mange muligheder, men det er ligegyldigt, hvis vi ikke har tiden til at reflektere og træffe de rigtige valg. Vi samtidig bliver vi straffet for at begå fejl.

Den nyeste forskning fra Aalborg Universitet viser i hvert fald, der er noget om snakken

Jeg håber, vores politikere vil lytte og sænke tempoet for os unge – det vil hjælpe med at styrke trivslen. Jeg vil selv til folketingsvalget stemme på en kandidat, der vægter disse pointer højt. Jeg vil opfordre dig til at gøre det samme.