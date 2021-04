Debuten må vente til næste sæson for AaB-talent

FODBOLD:Da Nordjyske streamede AaB's kamp i U19-ligaen mod FC København var der sikkert en inkarneret AaB-fan eller to, der havde set frem til at se store stærke Anosike Ementa i aktion. Den store angriber var dog ikke at finde blandt de bolsjestribede talenter.

I stedet kunne man spotte Anosike Ementa på sidelinjen, hvor han ankom ledsaget af et par krykker og en venstre fod i gips.

- Jeg har fået et træthedsbrud i min venstre lilletå. I første omgang troede vi bare, at det var et normalt brud, som skulle have lidt ro, men da der ikke var sket noget efter fire uger, så blev den undersøgt igen, og det viste sig at være et træthedsbrud, som jeg er blevet opereret for i sidste uge, siger Anosike Ementa.

Den 202 centimeter høje angriber når efter alt at dømme ikke at komme i aktion for AaB's U19-hold i denne sæson, så det er fra asken og i ilden for Anosike Ementa, når han efter planen skal indgå i AaB's superligatrup efter sommerpausen.

- Jeg ser gode perspektiver i den udviklingsplan. Det var planen, at jeg skulle bruge resten af den sæson på klubbens U19-hold, og så skal jeg op at være en del af superligatruppen, siger Anosike Ementa.

Den fysisk stærke angriber, der kom til AaB fra FC Helsingør ved årsskiftet, har tidligere prøvet at sidde ude med en skade i halvandet år, så denne skadespause bliver taget med ophøjet sindsro.

- Det er ikke så slemt. Det er naturligvis ikke optimalt, at jeg er skadet, og jeg ville gerne spille, men nu går der en uge, før jeg skal have gipsen af, og så venter der seks ugers genoptræning. For mig handler det bare om at få trænet rigtigt, så jeg kan komme tilbage i en stærkere udgave, siger Anosike Ementa.

For den 18-årige angriber har det skaden til trods været en god første tid i Aalborg.

- Jeg er blevet hjulpet godt på plads. Jeg bor sammen med nogle af de andre unge spillere på college, og de har været super gode. Jeg er også faldet godt til i byen. Der er naturligvis lidt langt hjem til Helsinge, men omvendt er det bare en halv time i fly til København, og så er jeg stort set hjemme, siger Anosike Ementa.

Han kan tydeligt mærke, at det er en større klub, han er havnet i. Ikke at der var noget galt med tingenes tilstand i FC Helsingør, men alt er bare lidt større i AaB.

- Jeg kan mærke, at i AaB har man lidt mere fokus på det taktiske. Der er også et større fokus på fysisk træning, end jeg var vant til i Helsingør, og generelt er det bare bedre rammer. Jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, og indtil videre har jeg fået alle mine forventninger indfriet. Det er jo bare andre mennesker i andre rammer, siger Anosike Ementa, der blot savner at spille kampe.

- Jeg tror desværre, at min sæson er forbi. Jeg ville gerne have været i gang med at spille kampe, men det må komme, når jeg er fit igen, siger Anosike Ementa.

Angriberen har kontrakt med AaB til udgangen af 2023.