Dele af lig fundet i skov: Politiet mener, det er Mia

DRONNINGLUND/AALBORG:Politiet har fundet dele af et lig fra et menneske i Dronninglund Storskov, og politiet har en klar formodning om, at det er den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Det fortalte vicepolitiinspektør Frank Olsen på et pressemøde torsdag aften.

- Vi har for kort tid siden fundet dele af et menneske, og det er vores opfattelse, at der er tale om den savnede Mia Skadhauge Stevn. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse. De pårørende er underrettede, sagde Frank Olsen.

Vicepolitiinspektøren understreger, at politiet stadig afventer en række retsmedicinske og tekniske undersøgelser, der endeligt skal fastslå identiteten og dødsårsagen.

- Men det er som sagt vores klare formodning, at der er tale om Mia, sagde Frank Olsen.

Gense pressemødet hos Nordjyllands Politi her:

Spor dukkede løbende op

Det afgørende fund blev gjort sidst på eftermiddagen efter en dag, hvor politiets efterforskning løbende har kastet spor af sig, som de har undersøgt.

To 36-årige mænd fra Østervrå og Flauenskjold blev anholdt onsdag, og siden har politiet kortlagt deres færden og foretaget massive undersøgelser af deres bopæle. På adressen i Flauenskjold mener politiet at have fundet den mørke bil, som samlede Mia op søndag morgen klokken 06.09 på Vesterbro, da hun var på vej hjem fra en bytur.

Frank Olsen kan ikke sige, om der er fundet spor efter Mia på de mistænkes bopæle, men han oplyser, at der er sikret en del spor.

Det har betydet, at politiet igennem dagen har været massivt til stede for at lave undersøgelser flere steder i Vendsyssel - blandt andet i Hammer Bakker, på Dronninglund Genbrugsstation, Reno Nord og Dronninglund Storskov.

Søger vidner

I Hammer Bakker er der fundet spor af Mia, og i Dronninglund Storskov er der altså fundet ligdele, som politiet formoder er Mia.

Det får nu politiet til at efterlyse vidner, der kan hjælpe med den videre efterforskning.

- Vi vil gerne sige tak til offentligheden for informationer, og samtidig komme med en appel om lidt mere, sagde Frank Olsen og fortsatte:

- Vi søger vidner, der har været omkring Sulsted Kirkevej søndag morgen mellem klokken 06.30 og 07.30. Altså 20 minutter efter, Mia blev samlet op inde på Vesterbro. Vi har fundet spor af Mia på stedet, siger Frank Olsen.

Politiet søger også vidner, der har været i Dronninglund Storskov - især natten mellem mandag og tirsdag.

Stadig stort efterforskningsarbejde

Frank Olsen understreger, at der stadig er et stort efterforskningsarbejde i forude.

- Det fortsatte arbejde består stadig i at indsamle video og dokumentere de anholdtes færden - og finde Mia, siger han.

De to 36-årige mænd, der blev anholdt onsdag og sigtet for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn blev fremstillet i et grundlovsforhør torsdag.

Her var det dog kun den ene mand, der blev varetægtsfængslet, mens den anden blev løsladt. Han er fortsat sigtet i sagen.