Delfin strandet nær Hals

HALS: En død delfin er skyllet op på stranden i Østvendsyssel nord for Hals. Der er tale om arten Almindelig Delfin, der er en sydlig art. Førhen sås den kun med års mellemrum i Danmark, oplyser hvalforsker Morten Tange Olsen, Statens Naturhistoriske Museum i København, men i de senere år er den blevet stadig mere almindelig.

- Vi får hvert år indbragt et par dødfundne eksemplarer til museet. Almindelig Delfin kan derfor i dag beskrives som en fåtallig, men regelmæssig gæst i de danske farvande, siger Morten Tange Olsen.

Man kan ikke med sikkerhed fastslå årsagen til dens hyppigere optræden herhjemme, men formentlig det den globale opvarmning og den deraf følgende opvarmning af havet, som er årsag til at Almindelig Delfin er på vej til til at blive en fast beboer i havet omkring Danmark.

De nærmeste bestande findes så tæt på som i den sydligste del af Nordsøen. Selv en relativ beskeden forskydning af udbredelsesområdet kan derfor let føre flere almindelig delfiner ind i de danske farvande.

I forvejen har vi allerede én ynglende delfinart i Danmark, idet hvidnæsen har en fast bestand i Nordsøen og Skagerrak. Hvidnæsen kommer sjældent tæt på land og ses derfor sjældent fra stranden, men den ses jævnligt opskyllet på de nordjyske kyster. Derudover kan den også ses på bl.a. lystfiskerture til Det Gule Rev i Skagerrak.

Almindelig Delfin kan som voksen have en længde på 1,4 - 2,4 meter og veje 100-140 kg. Den er dermed noget mindre end hvidnæsen, der kan blive op til tre meter lang og veje 300 kg.

I de danske farvande kan man derudover støde på en tredje delfinart, idet den velkendte "flipper-delfin", der på dansk kaldes Øresvin, også ses regelmæssigt herhjemme.

Delfiner kan let forveksles med marsvin, der er den mest almindelige hval i de danske farvande, og den eneste, der yngler i de indre danske farvande. Delfiner er dog betydeligt større end marsvin, idet marsvin sjældent vejer over 80 kg og normalt ikke bliver længere end 1,6 meter. Derudover kan marsvin kendes på deres afrundede næse, mens delfiner har et langt næb.