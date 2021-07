Delta-variant sender 175 elever i isolation

KLARUP:175 elever må lige nu sætte deres sommerferie på pause, selvom de har forladt Klarup Skole, som de går på.

Det er konstateringen, efter en mor til to elever på skolen er blevet testet positiv med delta-varianten af coronavirus.

- Vi sender alle elever på første og sjette årgang i isolation, fordi en mor til elever på begge årgange er testet positiv. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktet os for at fortælle, forklarer skoleleder Gitte Scheuer.

De mange elever sendes i isolation, fordi der er et særligt forsigtighedsprincip med delta-varianten, der betyder, at nærkontakters nære kontakter også skal isoleres.

- Det bliver lige pludselig mange elever, siger skolelederen og fortsætter:

- Normalvis ville vi kun sende de to klasser, som morens børn gik i i isolation, men fordi det er ude i tredjeledskontakter, er de mange elever sendt i isolation, fordi der er tale om delta-varianten.

Helt konkret er der sendt 100 elever fra første årgang i isolation, mens der er tale om 75 elever fra sjette årgang. De to hele årgange rammes, fordi de hver især har leget sammen i et frikvarter på 30 minutter.

Der går 780 elever på Klarup Skole, og hvis ikke, skolen havde taget sine corona-forholdsregler, kunne alle sammen i princippet have været sendt i isolation.

Men fordi skolen havde droppet den ellers vanlige fællestur i hallen på sidste skoledag, hvor alle 780 elever samles, og i stedet lavede en online afslutning, er det kun de to årgange, som bliver ramt.

Klarup Skole har siden marts 2020 haft seks elever smittet med coronavirus og en enkelt fra personalet.