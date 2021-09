Demo mod budgetforslag: Forældre, pædagoger, plejepersonale og klimaaktivister protesterer

AALBORG:Førstebehandlingen af forslaget til det kommende budget for Aalborg Kommune fik torsdag eftermiddag en række utilfredse borgere til at tage opstilling foran byrådssalen i Medborgerhuset.

Blandt andet repræsentanter for kommunens plejepersonale, der både medbragte en rollator, en hospitalsseng og andre gimmicks, der skulle gøre opmærksom på, at de - trods forslag om penge til at ansætte 120 nye medarbejdere, er dybt bekymrede.

- Lad os nu se, om vi virkelig når op på 120. Vi har jo store problemer med at rekruttere og fastholde personale, og derfor skal vi simpelthen have forbedret vores arbejdsvilkår, forklarede fællestillidsrepræsentant Helle Holm.

Ældre- og handicaprådmand Jørgen Hein (RV) tog det pænt, da han blev mødt af beskidte støttestrømper (dem er der ikke tid til at vaske længere) og en FOA-repræsentant i forklædning. Foto: Kim Dahl Hansen

- Mange har skavanker og ønske om at gå ned i tid, så det kan godt blive svært at få til at gå op, selvom vi selvfølgelig gerne vil have flere kollegaer. Området er blevet nedskåret år efter år, og derfor er servicen i forhold til borgerne også blevet væsentligt dårligere i den tid, jeg har arbejdet på plejehjem, påpegede hun.

- Ja, og så må man heller ikke glemme, at corona har givet os mere at se til. For eksempel skal vi nu testes hver uge, og det er også tid, der går fra den tid, vi kan bruge på den enkelte ældre, supplerede fællestillidsrepræsentant Mona Jensen.

Nej til nedskæring

Ligesom plejepersonalet og FOA, er børne- og ungdomspædagogerne fra BUPL heller ikke voldsomt imponerede over det ny budgetforslag, og derfor deltog de også i demonstrationen.

Liselotte Thomsen (tv.) og andre repræsentanter fra BUPL havde også taget opstilling foran byrådssalen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi står her blandt andet fordi, fritidscentrene står til at blive beskåret med 1,5 mio. kroner til det opsøgende arbejde. Og det er en besparelse, der ikke er politisk begrundet, men begrundet af, at Aalborg Kommunes udgifter til området ligger over landsgennemsnittet. Og det synes jeg simpelthen er så forkert, for det er noget af det, der gør at vi ikke har nær så mange problemer med bande- og ungdomskriminalitet, som man har i andre kommuner, forklarede formand for BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen.

BUPL er også skuffet over, at der ikke er afsat penge til at forbedre forholdene i kommunens DUS-ordninger, hvor forældrebetalingen oven i købet står til at stige, selvom antallet af personale er skåret drastisk ned i løbet af de sidste 30 år.

- Vi har lige lavet en undersøgelse blandt vores medlemmer, der viser, at 50 procent oplever børn der mistrives i de nuværende DUS-ordninger, og 70 procent oplever børn, der ikke går i DUS, selvom de ville have godt af det, sagde Liselotte Thomsen.

BHOV Aalborg frygter forklædte nedskæringer på kommunes specialtilbud. Foto: Kim Dahl Hansen

På daginsitutions-området kunne man - ifølge fagforeningen - godt gøre mere for at indføre de ny minimumsnormeringer hurtigere.

- Kommunen ved jo præcist, hvad de får af penge til det frem til 2024, så hvad nøler man egentlig for, spurgte Liselotte Thomsen.

En maskeret besparelse

Foreningen af forældre til børn med særlige behov, BHOV Aalborg, er - som NORDJYSKE tidligere har omtalt - også langt fra tilfredse. For selvom foreningen er glad for, at der afsættes penge til to lærere i de mindste klasser, er der samtidig planer om, at de børn, der har brug for specialtilbud, skal kunne rummes i disse, uden der afsættes ekstra penge eller personale.

- Det er jo en besparelse i forklædning, som gør os meget bekymrede. For det vil uden tvivl ramme kvaliteten af de her tilbud, hvor mange i forvejen ikke får en 9. klasses eksamen. Og forringer man kvaliteten, vil det formentlig være endnu færre, sagde formand Marlene Qvist Simoni.

Rosanna Børsting fra Den Grønne Studenterbevægelse er mest utilfreds med de ting, der ikke er med i budgetforslaget. Foto: Kim Dahl Hansen

Hos Den Grønne Studenterbevægelse var det ikke så meget udsigten til besparelser - men mere det, der ikke er afsat penge til, der fik Peter Kyed og Rosanna Børsting til at gå på gaden.

- Vi mener, der skal sættes langt mere af til den grønne omstilling i Aalborg Kommune, og så foreslår vi helt konkret, at der nedsættes et klimaborgerting, og at man begynder at lave et CO2 skyggeregnskab, hvor man indtænker den pris, det koster at købe og bruge produkter, der belaster miljøet, fortalte hun.