Demonstranter ville møde borgmester: Han var væk

AALBORG: Der er utilfredshed med den evaluering af The Back To Life Project, som Aalborg Kommune har foretaget. Derfor stod en gruppe af ansatte, frivillige, brugere og pårørende tilknyttet det private tilbud onsdag formiddag bag en demonstration, der både besøgte ældre- og handicapforvaltningen samt borgmesterkontoret i Aalborg.

Baggrunden er, at The Back To Life Project tilbyder rehabiliteringsforløb, og i december skulle politikerne i ældre- og handicapudvalget se på en evaluering af forsøgsprojektet, der havde kørt i tre måneder. Udgangen blev, at politikerne bad forvaltningen om at forsøge at forhandle en ny rammeaftale på plads. Men det stiller tilsyneladende ikke folkene bag The Back To Life Project tilfredse,

I en pressemeddelelse forud for demonstrationen 2. januar oplyste de, at man ”vil gøre Aalborg Kommune opmærksom på, at den evaluering de har foretaget af The Back To Life Project er yderst mangelfuld og ukorrekt”.

Derfor krævede de fremmødte ”en ny og fair evaluering” - med udgangspunkt i følgende motivation:

”Aalborg Kommunes evaluering er vigtig for mulighederne for, at den metode The Back To Life Project bruger til genoptræning kan udbredes til hele Danmark. Der er 11 kommuner, der venter på den her evaluering, og det får en direkte konsekvens for muligheden for, at borgerne i hele landet kan benytte det tilbud, som har fået en særdeles positiv evaluering af Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd”.

Om demonstrationen siger ældre- og handicaprådmand Jørgen Hein (RV):

- Vi kan jo ikke ændre evalueringen, men vi har tilbudt en ny kontrakt til The Back To Life Project, og det virkede faktisk som om, at det var de ikke klar over.

- Vi er (i Aalborg Kommune, red.) faktisk de første, der har tilbudt dem en kontrakt, og det gør vi jo fordi, at de kan et eller andet med de her genoptræningsforløb.