Demonstration: Nej tak til Egholm-linjen

AALBORG:- Vi siger nej til Egholm-motorvej.

Sådan gjaldede de taktfaste og megafonforstærkede råb lørdag eftermiddag gennem gaderne i Aalborgs midtby, da der blev demonstreret mod Egholm-linjen.

I Danmark bliver revolutionen ellers altid aflyst, fordi det regner, men det samme kan altså ikke siges om modstanden mod vejprojektet.

I hvert fald trodsede omkring 500 personer i alle aldre i Kildeparken i Aalborg lørdag den kolde forårsregn for at demonstrere deres utilfredshed med planerne om at lade en ny motorvejsforbindelse vest om Aalborg gå over Limfjordsøen Egholm.

- Vi er her af mange grunde, men fælles for os er, at prisen for Egholm-linjen er alt for høj, sagde Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen, som sammen med Klimabevægelsen i Aalborg stod bag demonstrationen, i sin velkomsttale.

Hun hæftede sig ved, at for de syv milliarder kroner, som Egholm-linjen vil koste, opnår borgerne kun små gevinster.

- Vi får kun aflastet trafikken i tunnelen med 29 procent og ni procent på Limfjordsbroen. Det er alt for lidt til prisen, mente hun.

- Prisen for Egholm-linjen er alt for høj, sagde Louise Faber. Foto: Kim Dahl Hansen

Overfor de meget små gevinster stod ifølge Louise Faber en meget stor omkostning, som en linjeføring over Egholm vil påføre borgerne i Aalborgs vestby.

- Støj er på andenpladsen blandt Nordeuropas sundhedsproblemer, og Egholm-linjen vil påføre 26.000 borgere i Aalborg sundhedsskadelig støj. Tiden er løbet fra den her slags projekter, mente hun.

Louise Faber mente også, at Egholm-linjen er et helt forkert projekt i en tid, hvor kloden kæmper mod en faldende biodiversitet.

- Vi udrydder arter i rekordfart, og det er en trussel mod menneskeheden, fordi vi indskrænker dyrenes levevilkår, siger FN. Det vil vi også gøre med Egholm-linjen, sagde hun og pegede i den forbindelse på strandtudsen, som lever på Egholm.

Og en ny motorvej vest om Aalborg er også et helt forkert signal at sende i en situation, hvor klimatruslen er akut, og hvor Danmark får svært ved at leve op til sine klimapolitiske mål.

- I den situation er projektet et helt forkert signal at sende, mente Louise Faber.

Jonny Hefty er vild med Egholm

Inden Louise Fabers velkomst havde den aalborgensiske musiker Jonny Hefty erklæret sin kærlighed til Egholm.

- Her er højt til himlen, frisk luft og fri adgang, rappede han.

Jonny Hefty er rigtig glad for Egholm. Foto: Kim Dahl Hansen

Jonny Heftys kæreste er gravid, og det fik ham til at tænke på fremtiden i Vestbyen.

- Jeg håber, at min datter også i fremtiden vil kunne tage sig en lur i hængekøjen i kolonihavehuset i Vesterkær uden larm fra biler, lød det.

Økonomiberegning har glemt udgifter

De forsamlede kunne debattere forskellige emner i relation til Egholm-linjen i fem hvide telte, hvor forskellige eksperter kom med deres begrundelser for at forkaste den opdaterede VVM-undersøgelse fra Vejdirektoratet og dermed projektets base.

I "Klima-teltet" forklarede forskningsingeniør Pierre Vogler Fink, at VVM-undersøgelsens beregning af samfundsøkonomien bag Egholm-linjen led af en væsentlig mangel.

- I Danmark ser man bort fra CO2-udledningen fra trafikprojekter i opførelsesfasen, når samfundsøkonomien beregnes, sagde han.

I Egholm-linjens tilfælde betød det, at man ser bort fra udledningen af 250.000 tons CO2 og den omkostning, som hører hertil.

- Lægger man den omkostning, som primært stammer fra produktionen og transporten af byggematerialer til projektet, til i regnestykket, ja, så bliver samfundsøkonomien negativ, mente Pierre Fink.

Trafikforskere: Den forkerte løsning

Samtidig talte to pensionerede trafikforskere fra Aalborg Universitet i "Trafik-teltet" for en udbygning af Limfjordstunnelen som en bedre løsning på de trafikale udfordringer ved Limfjorden end Egholm-linjen.

Både Anker Lohmann-Hansen og Kaj A. Jørgensen havde tidligere på måneden præsenteret deres konklusion for medlemmerne af Folketingets trafikudvalg.

- Et yderligere tunnelrør med tre spor med fleksibel omstilling af kørselsretningen vil for den halve anlægssum - 3,5 milliarder kroner - af Egholm-linjen i praksis kunne fordoble tunnelens kapacitet på spidsbelastningstidspunkter. Vælges Egholm-linjen, så vil det kun aflaste tunnelen med 24 procent, og så har tunnelen alligevel nået sin kapacitetsgrænse, når en vestforbindelse indvies, sagde Anker Lohmann-Hansen.

Et yderligere tunnelrør med tre spor med fleksibel omstilling af kørselsretningen vil for den halve anlægssum af Egholm-linjen i praksis kunne fordoble tunnelens kapacitet, forklarede Anker Lohmann-Hansen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Udviklingen i bosætning og erhverv og institutioner i Aalborg sker mod øst og kun i begrænset omfang mod vest, supplerede Kaj A. Jørgensen.

Den teknologiske udvikling og intelligente og selvkørende biler ville også kunne forstærke kapaciteten ved en udvidelse af Limfjordstunnelen.

- Det vil blive muligt at afvikle modkørende trafik i et tunnelrør og lejlighedsvis i nødspor. Teknologien udvikler sig - også med hensyn til hurtig håndtering af uheld i tunnelen, sagde Anker Lohmann-Hansen.

En udvidelse af Limfjordstunnelen ville også betyde økonomi til at opføre en motortrafikvej fra E39 mod vest mod Aabybro for at fange den trafik, som skal vestpå.

- Og der kunne laves en tilslutning fra E45 til City Syd, lød det.

De to trafikforskere var bekymret for støjgenerne i Aalborg vestby i forbindelse med en Egholm-linje.

- Det kan komme til at koste Aalborg Kommune mange penge at lave støjbegrænsning i den forbindelse, mente de.