Demonstration uden mundbind: Corona er ikke så farlig

AALBORG:Mens mediernes overskrifter er fyldt med stigende corona-tal, aflivning af mink og et halvlukket Nordjylland, så er hele det lovgrundlag, der giver regeringen mulighed for netop at indføre alle restriktionerne, lige nu til høring.

Men selvom udkastet til en ny epidemilov, der skal erstatte den nuværende, midlertidige lov, endnu ikke har fået den store opmærksomhed, så er der nogen, der er klar til at lave larm for at gøre opmærksom på loven - som de mildest talt ikke er begejstrede for.

Lørdag holdt foreningen Nordjylland for Frihed en demonstration på Gabels Torv i Aalborg, hvor et par hundrede - uden mundbind - var mødt frem.

Under banneret "Har I hørt om den nye epidemilov" kunne de fremmødte høre talere - nogle mere kompromisløse end andre - ikke kun tordne mod den nye lov, men også mod regeringens generelle håndtering af coronakrisen.

Blandt de fremmødte blev der ikke sparet på kram og det tætteste man kom på et mundbind i folkemængden var et par deltagere, der havde anti-mundbindstrøjer på.

Nogle af deltagerne delte informationsmateriale ud til forbipasserende, der nok havde et reaktionsmønster, der kendetegner folkestemningen meget godt: De fleste gik bare videre, nogle lidt hovedrystende, men der var også nogle, der stoppe op og lyttede interesseret.

Fare for demokratiet

En af talerne til demonstrationen var jurastuderende Thor Strellner Martens der mener, at den nye lov vil give regeringen alt for indgribende beføjelser til fare for demokratiet.

- Vi vil gerne råbe folk op omkring, at de nye beføjelser i den nye epidemilov ikke har en solnedgangsklausul. Det vil sige, at der ikke er tidsbegrænsning for, hvornår loven ophører, og det er meget indgribende beføjelser, som vi ikke har set før, der er tale om. Der bliver nødt til at være en tidsbegrænsning for at sikre, at vores demokrati ikke falder til jorden, sagde han til NORDJYSKE efter han havde holdt sin tale til stor begejstring for de fremmødte.

Udkastet til den nye epidemilov indeholder de beføjelser, som vi kender fra den nuværende, midlertidige lov - plus lidt mere.

Udover mulighed for forsamlings- og opholdsforbud, at lukket skoler, institutioner og så videre, så lægger udkastet til den nye lov blandt andet op til, at myndighederne skal kunne påbyde enkeltpersoner eller hele befolkningsgrupper at blive behandlet, indlagt, vaccineret og gå i isolation - i yderste konsekvens ved magtanvendelse fra politiet.

Og det er blandt andet disse beføjelser, som Thor Strellner Martens frygter.

Men er det ikke godt, at man har en epidemilov, som kan tages i brug, hvis der kommer en tilsvarende krise senere?

- Jeg er helt enig i, at man skal lave nogle foranstaltning, så sygdommen ikke løber løbsk. Problemet er bare, at når man laver en lovgivning med så indgribende karakter som den her, så bliver den nødt til at have en begrænsning. Så kan man altid lave en ny lovgivning, hvis det her sker igen, siger Thor Strellner Martens.

Corona ikke farlig nok

Selvom Thor Strellner Martens ikke hører til blandt dem, der ikke tror covid-19 eksisterer, så mener han ikke, at sygdommen er farlig nok til at lave så indgribende tiltag, som regeringen vil få mulighed, hvis den nye lov bliver vedtaget.

- Når de sundhedsfaglige myndigheder viser tal på dødeligheden ved coronavirus kontra f.eks. influenza, så står de her foranstaltninger ikke mål med farligheden af sygdommen, siger han.

Thor Strellner Martens er klar over, at der er bred opbakning til regeringens nuværende indsats i forbindelse med coronakrisen.

Men det er netop det, han forsøger at råbe op over for.

- Hvis man kigger tilbage i historien, så har man tidligere set et demokrati udvikle sig til noget udemokratisk. Og det starter som regel med, at et parti får beføjelserne og magten - og så beholder de den. Og så kan man sige alt det, man vil, at det kommer ikke til at ske i vores moderne verden - men så langt er vi ikke fra det, der er sket før.