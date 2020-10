Den er stor og vild: Her er Nordjyllands dyreste villa

AALBORG:I det eksklusive liebhaverområde Hasseris i Aalborg ligger de milliondyre villaer som perler på en snor. Og det er da også her, at en pragtvilla fra 1949 netop er kommet på markedet med et prisskilt, der gør den til den dyreste villa, der er til salg i Nordjylland for øjeblikket.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Liebhaverivillaen spreder sig over tre længer med 310 kvadratmeter bolig og fem værelser på en 2.500 kvadratmeter stor grund.

Hele pibetøjet kan købes for 18.995.000 kroner, som er den udbudspris, der placerer villaen øverst på det nordjyske boligmarked. Det betyder også, at en køber skal være villig til at betale næsten 61.300 kroner for hver kvadratmeter af hjemmet.

Det er i en den høje ende, hvis man ser på den gennemsnitlige udbudskvadratmeterpris på villaer til salg i Aalborg, som for øjeblikket ligger på knap 26.600 kroner i postnummeret.

Privat placering

Det er især beliggenheden i det dyre område, der adskiller villaen fra de andre boliger på det aalborgensiske marked. Det fortæller ejendomsmægler Jette Gudiksen fra liebhavermæglerkæden Thorkild Kristensen, som har huset til salg:

- Det ligger for enden af en stille, blind vej på en parklignende grund, som er en af byens grønneste adresser, selvom det ligger tæt på byen midt i Hasseris. Så er der ikke mange, der ved, at huset ligger der, siger hun til Boliga.dk.

- Køberne kan enten være nogen, hvor børnene er flyttet hjemmefra, som gerne vil have en rolig, luksuriøs bolig. Men der er også en hel “teenage-afdeling” for sig selv, så det kan også være en familie, siger Jette Gudiksen.

Hvis hjemmet på Klostermarken bliver solgt til udbudsprisen på næsten 19 millioner kroner, er der god chance for, at det bliver en af årets helt store handler i Aalborg.

Det dyreste tinglyste villasalg i kommunen er indtil videre i år en 295 kvadratmeter stor patriciervilla på Hasserisvej, hvor hammerslaget ifølge Boliga.dk endte på 9.975.000 kroner.