Den store mands triumf: Flyvende Tobias Rahim

Der er en herlig, men meget sigende dansk kontrast, mellem de mængder af piger og drenge der 30 minutter før koncertstart står i kø for selfier med lederen af danmarksdemokraterne Inger Støjbjerg, for dernæst at stå forrest i én af de største folkemængder Nibe Festival har set på denne her side af The Minds Of 99 i går, og synge med på ”Kurder i København” for enhver en pris.

Tobias Rahim på Stor Scene på Nibe Festival. Foto: Martin Damgård

Hvor vinterens arenatour var en dæmonuddrivelse for Tobias Rahim efter det ufrivillige psykiske sygeleje, så var fredag aften på Nibe Festival det folkelige triumftog de fleste havde ventet og håbet på. Ikke mindst ham selv.

Der var ikke lavet markant om på set-up eller sætliste. Men der var en helt anden verden til forskel i nærvær, overskud og kærlighed.

Der er stadigvæk den distancerede, iagttagende konduktør gemt i Tobias Rahim. Men, hvor den hvor et par måneder siden synes gemt bag angst og desillusion, synes den nu et bevidst tilvalgt i popstjernens drejebog.

Og med et moderne sangarsenal der pressede den store scene ved Skalskoven til bristepunktet og mere til fik masserne hvad de kom efter. ”Mucki Bar”, ”Feberdrømmer Xx Dubai”, ”Ozonlag A Energi (Uden Niels Brandt) og ”Stor Mand” fik den mere end propfyldte plads foran stor scene til at koge over i dans og fællessang. Både ung som gammel, og gammel som ung. Se det er folkelighed i alt sin herlighed.

Men det der væltede alle kegler og lavede strike på den her side af sommeren og helt hen til at sneen falde, var en helt igennem suveræn udgave af ”Flyvende Faduma” der gav en fællessang der kunne høres både nord for fjorden og helt til Aarhus.

Tobias Rahim virkede nærværende, i kontrol men samtidig tydeligvis rørt og befriet over Nordjyllands ubetingede kærlighed til det sangunivers han har skabt. Der var flere deciliter løssluppenhed her under sommersolens lys end vinterens afmålte dosering af personen Tobias Rahim. Det er godt at han er nået hertil i den personlige rejse, han nu engang er på.

Tobias Rahim er folkekær. En moderne nationalskjald. Han har et begrænset katalog af sange. Men hvilke sange. Det siger noget om ham. Det siger noget om os. Det klæder os begge.

Fredag aften på Nibe Festival synes skabt til Tobias Rahim. Og Tobias Rahim fredag aften på Nibe Festival synes skabt til os.