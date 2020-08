Bro afløser farlig jernbaneovergang - men der mangler noget

LINDHOLM:BaneDanmark har forbedret sikkerheden på Lindholm Station, hvor passagerer og andre hidtil måtte hen over jernbanesporet, hvis de ville over på modsatte perron. Ellers var de nødt til at tage en længere omvej.

Nu er jernbaneovergangen erstattet af en gangbro - men kun midlertidigt.

- Med denne gangbro bliver det mere sikkert at krydse sporet. Både for dem, som bruger jernbanen, og for dem, som har ærinde på den anden side af sporet, udtaler Lars Blædel Riemann, områdechef i BaneDanmark, i en pressemeddelelse.

Elevatorer må vente

BaneDanmark har etableret gangbroen på et tidspunkt, hvor jernbanesporene alligevel har været spærret i forbindelse med sporarbejde.

Gangbroen er en midlertidig løsning. BaneDanmark og Aalborg Kommune drøfter fortsat, hvordan man får en fast løsning.

Den midlertidige gangbro udstyres med elevatorer til gangbesværede og passagerer med barnevogne eller tung bagage. Men de elevatorer etableres først i slutningen af februar næste år.

Med tog til lufthavnen

Frem til den 21. september kører der ikke tog til og fra Lindholm Station på grund af arbejdet med at anlægge en ny jernbaneforbindelse til Aalborg Lufthavn. Desuden anlægges nye dobbeltspor nord for stationen.

Når jernbanen til lufthavnen åbner til december, vil der komme flere tog til og fra Lindholm, oplyser BaneDanmark.