Der arbejdes på skattestigning i Aalborg: Tre partier gået fra forhandlinger

Der arbejdes på en skattestigning i Aalborg ved budgetforhandlingerne, der har været i gang siden onsdag morgen.

Det har fået tre partier til at forlade budgetforhandlingerne her til aften nemlig V, K og Danmarksdemokraterne, og dermed er 12 ud af byrådets 31 mandater gået.

- Vi blev bedt om at gå, når vi ikke kunne se os selv i skattestigninger, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V)

Han er skuffet over forløbet af budgetforhandlingerne, hvor opgaven har været at finde besparelser for 700 mio. kr. over fire år, og hvor nu S, EL, SF og R sidder tilbage ved forhandlingsbordet.

- Jeg føler, at vi har siddet her hele dagen og været statister i et spil for galleriet. Det her var højest sandsynligt aftalt på forhånd, siger Jan Nymark Thaysen.

Han mener, at S fra start ikke har villet nøjes med de penge, der kunne findes uden skattestigninger.

- Hvis de havde meldt det ud kl. 9 i morges, så havde vi ikke behøvet hele den her proces. Det er bare en skueproces.

Han frygter, at det vil betyde et overforbrug i kommunen.

- Vi havde et ønske om at sætte tæring efter næring og få skabt balance i tingene, men det ønsker et flertal så ikke.

K er også skuffet.

Børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K) er uforstående overfor, at S ikke vil lave et budgetrolig uden at røre ved skatten. Arkivfoto: Henrik Bo

- Socialdemokraterne synes ikke, de kan lave en løsning uden at hæve skatten. Og det er vi lidt uforstående overfor, siger børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K).

Han fortsætter.

- Jeg er faktisk ked af det, for jeg syntes, at vi var nået til et aftalegrundlag eller en skitse, som kunne løse langt de fleste problemer uden at hæve skatten. Så er det jo skuffende, at man ikke har nok røv i bukserne til holde ved det, tilføjer han.

Men du har jo selv talt for, at der skulle flere penge til børn og unge. Mener du det kunne have hængt sammen alligevel?

- Det ville selvfølgelig have været en forringelse. Men det må man jo leve med, når man har brugt for mange penge, forklarer han.

Ikke flertal for skolelukninger

Thiessen har blandt andet talt for, at det måske ville være klogere at lukke nogle af de allermindste skoler i Aalborg Kommune, men det var der ikke flertal for.

- Jeg stod ret alene med mine synspunkter om, at det ville være bedre at afgøre skolestrukturen nu, så vi kan få fred de næste ti år. For det, der kommer til at ske nu, er, at landsbyskolerne vil komme til at dukke op som et besparelsesemne på budgettet hvert år fremover.

Hidtil har det været vurderingen hos kommunen, at man kan beholde cirka halvdelen af midlerne fra en skattestigning, da kommunen bliver sanktioneret af staten, hvis det sker. Og hidtil har en skattestigning på 0,2 procent været på tale efter forslag fra SF og EL.

Senior- og omsorgsrådmand Kristoffer Hjort Storm (DD) vil ikke være med i et budgetforlig, hvor skatten stiger. Arkivfoto: Lars Pauli

Danmarksdemokraterne forlod selv forligsforhandlinger som det første af de tre partier, der nu står udenfor.

- Vi vil ikke være med i et budget, hvor man vil hæve skatten. Så kort kan det siges, siger senior og omsorgsrådmand Kristoffer Storm (DD).

- Og så synes vi også hele processen i forhold til de her budgetforhandlinger har været mildest sagt pinagtige og meget svære at navigere i for alle andre end Socialdemokratiet. For det var meget tydeligt fra morgenstunden af, at lige meget, hvad man havde af forslag til alternative besparelser, som ville kunne rulle nogle af de hårde nedskæringer på velfærden tilbage, så stod vi med et Socialdemokrati, der slet ikke ville lytte på noget som helst, fortsætter han.

Efter Kristoffers Storms opfattelse, var det mere administrationen, partierne forhandlede med end Socialdemokratiet. Og det ærgrer ham også, at det ser ud til, at ældreområdet bliver nedprioriteret.

- Og jeg synes jo, det er ærgerligt, at man ikke vælger at se nogenlunde ligeligt på de tre store velfærdsområder. For det havde vi i hvert fald foreslået i vores budgetforslag, forklarer han.

