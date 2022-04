Der er ikke helt enighed: - Klimatiltag i Aalborgs bytrafik er gakkede

AALBORG:Det er formentlig kommet bag på mange borgere i Aalborg, hvor drastiske tiltag der venter i værktøjskassen, når CO2-udledningen skal nedbringes på transportområdet med forslag om initiativer som 30 km/t i Aalborg by, mindre kantstensparkering og en nulemissionszone, hvor benzin- og dieselbiler ikke er velkomne i klubben.

Der er i Aalborg Byråd stort flertal for, at CO2-udledningen i kommunen skal reduceres med 70 procent i 2030 i forhold til 1990-niveauet, og at et katalog til 74 procents reduktion skal tages i anvendelse for at nå dertil. Men vejen derhen og de knapper, der skal skrues på, er der langt fra enighed om.

Det viste mandagens byrådsmøde, hvor kun DF og Nye Borgerlige stemte imod målsætningen om en 70 procents reduktion.

Det er ikke bare på transportområdet, at der skal ske drastiske ændringer, det skal der bl.a. også på energiforsyning, landbrug og natur samt på industriområdet.

- Udfordringen er, at det vi har gjort indtil nu, har været for lidt - og det har været for sent, sagde klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Han pegede på, at "der skal handles og det haster".

S bakkede op om den konklusion.

- Det er meget ambitiøst det her, men det er simpelthen nødvendigt. Det er derfor, jeg tænker, at det handler om at være realistisk og kigge på klimaforandringerne - og se at det er bydende nødvendigt, sagde Lisbeth Lauritsen (S).

S fik i øvrigt opbakning til et ændringsforslag om at henvende sig til Miljøministeriet med henblik på at få støtte til at udfase lavbundsjord i Aalborg Kommune.

Jes Lunde (R) mente, at man kommer til at tage hele handlingskataloget i brug.

- Jeg tror, at vi kommer til at gøre stort set det hele, sagde han.

- Fugle på taget

Venstre var skeptisk overfor tiltagene på transportområdet.

- Nogle af tingene på transportområdet, er helt sikkert noget vi skal ind og have en debat om, når det er fugle på taget, sagde Daniel Borup (V), der pegede på, at effekten af tiltagene er uvis.

Rikke Pedersen (NB) er "bekymret".

- Jeg synes, at der er nogle parametre i vores samfund, der kræver lige så stor bevågenhed, hvis vi skal have et godt samfund fremadrettet, sagde Rikke Pedersen.

Hun mener ikke, at kommunen skal låse sig fast på en 70 procent reduktion, med mindre man har sikkerhed for, at tiltagene batter.

- Vi skal ikke ud i nogle ting, hvor vi udsætter vores borgere for vanvittige stigninger i skatter og afgifter, sagde Rikke Pedersen.

Morten Thiessen (K) mente, at der blev skudt ved siden af.

- Vi kunne starte med at lave en form for varmegenanvendelse her i byrådssalen, for der er rigtig meget varm luft - og noget der ikke helt har forbindelse med virkeligheden, sagde Morten Thiessen.

Han mener, at man skal vælge de lavhængende frugter først og bruge ny teknologi, men er ikke begejstret for forslagene på transportområdet på bytrafikken i Aalborg, som han mener, er "gakkede".

- Det er kun et spørgsmål om, at man vil lave et ideologisk stoleridt, som kan irritere andre. Det er altså ikke særligt frugtbart. Det minder om en sekt og en eller anden form for selvpiskning, sagde Morten Thiessen.

Besværlig hverdag

DF var enig med K og kunne ikke stemme for en 70 procents reduktion ud fra en vurdering af de menneskelige konsekvenser ved de konkrete indsatser, som man mener, er for store i forhold til klimagevinsterne.

- Hvis vi skal have folk med på den grønne omstilling, så nytter det ikke at gøre hverdagen så besværlig, som nogen af her forslag lægger op til, sagde Kristoffer Hjort Storm (DF).

Han pegede bl.a. på initiativet med en emissionsfri zone, der gør, at biler med brændselsmotorer ikke kan køre der, da han mener, at det vil afskære mange mennesker fra at køre bil i deres eget område.

Per Clausen (EL) var dog uenig.

- Hvis det ikke er os, der bor i en rig by og i et rigt samfund, der skal gøre noget her, hvem er det så, spurgte Per Clausen.

Peter Larsen (SF) pegede på, at initiativerne på transportområdet også har et andet sigte end CO2-reduktioner.

- Transportdelen handler også om ren luft og mindre støj, sagde Peter Larsen, der mente, at man måske skulle være endnu mere ambitiøs.

De konkrete handlinger for at nå 70 procent målsætningen afklares politisk frem mod sommerferien, hvor der også forinden skal ske yderligere borgerinddragelse i det videre forløb. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at udarbejde et oplæg til den del.