Der er mange grunde til, at stedet her er blandt byens mest populære - men der er også noget, der mangler

AALBORG: "Vores filosofi er smæk for skillingen". Sådan formuleres det, når restauranten "Smaek" i Aalborg skal beskrive sin egen vision.

Og skillingerne skal der heller ikke skaffes mange af, før man kan sikre sig en hyggelig aften på restauranten i hjertet af Aalborg. Blot 275 kroner koster en tre-retters menu - og det er tilsyneladende en prissætning, der falder i god jord hos kunderne. Tidens stigende prisniveau har ellers betydet, at mange restauranter har svært ved at trække kunder nok til, men sådan ser det ikke ud til at være på Smaek. Denne sidste lørdag i september bliver der i aftenens løb fyldt ved alle borde.

Min søn, min livsledsager og jeg er blandt de mange gæster denne aften. Vi bliver taget venligt imod af en ung - men selvsikker - kvindelig tjener. Og selvom der er travlt, har hun snart efter genbesøgt vores bord for at tage mod bestillingen af mad og drikkevarer. Vi får klart en fornemmelse af at have taget plads ved en velsmurt maskine.

Restaurant Smaek hører hjemme på adressen Ved Strand 4 i Aalborg. Her har blandt andet spisestedet "Casa Blanca" også tidligere hørt til. Foto: Lars Pauli

Fornemmelsen af effektivitet er tilsyneladende ikke helt forkert. For vi venter ikke længe på at få vores tre forretter.

Hos vores søn lander en lille skål med fire friterede kæmperejer i pankorasp. De knasende sprøde rejer er toppet med trøffelmayo, karse og lidt sesamfrø - en fin og særdeles velsmagende start for en 10-årig.

Min kone har valgt at starte med stedets skaldyrshotdog. I et briochebrød får hun en skaldyrssalat, hvor rejer og krebsehaler er rørt med cremefraiche, mayonnaise, citronskal og dild. I den lille sandwich er der desuden sukkersyltede ribs og en sødlig creme på grillet citron.

Skaldyrshotdog - salat af rejer og krebsehaler serveret i gylden briochedej med ribs og sød grillet citroncreme. Foto: Lars Pauli

Egentlig er hun glad for serveringen - og specielt bemærker hun, at de små ribs giver både bid og lidt syre i den ellers fede skaldyrssalat. Selve skaldyrssmagen bliver dog i nogen grad overdøvet, da der er meget dild i salaten.

Jeg har fået kyllingeterrine, hvor filetstykkerne er lagt sammen med brændt porreaske. Det giver en fin mosaik-effekt i den lille ret. Kyllingeterrinen er toppet med persillemayo, enormt sprøde brødcroutoner, søde syltede perleløg og små sprøde cornichoner. Ved siden af ligger vinaigrette-vendte grønne urter, hvor kørvel og ærteskud er fremtrædende.

Kyllingeterrrine - serveret med persillemayonnaise, ristede croutoner, syltede perleløg, cornichoner og urter. Foto: Lars Pauli

Tilbehøret fungerer fint, men anis-smagen fra kørvel træder meget frem - og egentlig understreger det mest af alt, at det gør selve kyllingeterrinen ikke. Det er en fin lille ret, men den er også ude af min mentale lystavle, da den sidste bid er spist. Der mangler nok i virkeligheden det "smæk", som Smaek gerne vil give.

Både min kone og jeg har bedt om at få et glas vin til forretterne - og til begge er vi blevet anbefalet et glas Les Chants de Cri Pouilly Fume - fra Domaine des Rabichattes. Den franske sauvignon blanc har klassisk hyldeblomstnæse, markant frisk syre og tropiske noter. Egentlig kunne man godt blive bekymret for matchet til den fede skaldyrshotdog - men de syrlige ribs trækker en elegant tråd til hvidvinen. Den er faktisk fin til begge vores forretter.

Smaek rummer alle

Det er en særdeles blandet flok af gæster, Smaek tiltrækker. Fra vores bord kan vi eksempelvis øjne både en venindeflok, der nok er på vej ud for at gøre nattelivet usikkert - to kærestepar, der på en dobbelt-date har kastet sig ud i mad og vinmenuer - og så familier som vores, hvor ungerne er på slæb, mens forældrene gerne vil have noget dejligt at spise. Smaek rummer det hele.

Også fint den 10-årige, der bliver betjent i øjenhøjde og til hovedret får "fish and chips med salat og dip".

Selve fisken er i det her tilfælde en kullerfilet, der er begravet i fedtet øldej, så det batter. Nogen stor kulinarisk oplevelse er det ikke, men sådan er det nu en gang med fish and chips. I hvert fald i min bog.

Der er fine, sprøde fritter som tilbehør - og desuden som dip en klassisk sauce tatar med blandt andet mayo, cremefraiche, kapers, cornichoner, sennep og krydderurter.

Og så har knægten også fået en lille grøn salat, som han i starten ikke rører meget ved. Ude af syne for forældreøjne gemmer den dog på sprøde små friterede kartoffelchips - og da den 10-årige får øje på dem, begynder også salaten at glide ned.

Min kone har fået menukortets "Smaek Tartelet". En stor skal af butterdej er fyldt med sauce velouté - en opbagt sauce tilsat fond. I saucen er der først og fremmest konfiteret kød fra kyllingeoverlår - men blandt andet også romanescokål, blomkål og hvide asparges. Endnu en gang er det en servering med et rigeligt tilskud af dild - som min medspiser ikke er så begejstret for i dette tilfælde. Hun synes straks bedre om bidraget fra de få ærteskud, der er toppet med.

"Smaek Tartelet" - konfiteret kyllingeoverlår, nye løg, danske sommergulerødder og sauce velouté i sprød butterdej. Foto: Lars Pauli

Serveringen er lidt rustikt anrettet - og stykkerne af kylling er også få og store. Der kunne godt have været endnu mere smag af kylling i saucen - og ærgerligt er det også, at butterdejsskallen faktisk er en lille smule brændt.

Smilet er større på min side af bordet. Jeg har bestilt perlehønebryst og har fået et særdeles mørt stykke kød. Sammen med fjerkræet er der majs, løg og den italienske kartoffel-pasta, gnocchi. Tilbehøret er sauteret, og sammen med krydderurter ligger det hele i en skummende hønsecreme med rigeligt smør og fløde. Her er der masser af Smaek på smagen - og rent madmæssigt leveres dermed et ubetinget højdepunkt på aftenen.

Stegt perlehøne - serveret med sauté af friske majs, gnocchi og skummende hønsecreme. Foto: Lars Pauli

Kun jeg har ønsket vin til hovedretten, og jeg får en Barbera D'Alba fra producenten Pio Cesare i italienske Piemonte. Vinen har både duft og smag af brombær - men sammen med dens tørhed er der også en svag sødlig fornemmelse af vanilje eller violer. Der er stor intensitet i vinen, som fungerer fint med det dejlige tilbehør til hovedretten.

En tropisk sødme

Og så er det tid til at komme med en tilståelse: Det er faktisk ikke særligt ofte, at jeg som madanmelder bliver positivt overrasket af en dessert. Nærmest altid ser jeg frem til en aftens søde punktum - men sjældent bliver der fra køkkenet gået nye og velfungerende veje, når det gælder desserter. Ofte møder man klassikere, der bliver leveret en anelse rutinepræget.

Og sådan er oplevelsen egentlig også hos både min søn og mine kone denne aften.

Mine kone får en creme brulé lavet på 74 procents Callebaut-chokolade - flankeret af en tilkøbt kugle med hindbærsorbet. Vores søn får ligeledes hindbærsorbet, men hans er ledsaget af blandt andet lidt karamelcreme og mørke, knasende chokoladekugler. Begge desserter er fine - uden at være prangende.

Mere utraditionel er som antydet min dessert. Jeg får braiseret ananas, og tilberedningen har gjort, at den nogle gange lidt skarpe ananas-syre her er blevet fint afrundet - og samtidig fremtræder den tropiske sødme dyb og fyldig. De tropiske fornemmelser går igen i den ledsagende kokos-is, der er pyntet med karamel-striber. Og sukkersaltede kokosflager giver sammen med små sprøde marengs og mørke, knasende chokoladekugler en dejlig afslutning på måltidet.

Braiseret ananas - med sukkersaltede kokosflager, mørk chokoladeknas og kokos-is. Foto: Lars Pauli

Den vellykkede dessert rammes eminent af dessertvinen i mit glas. Det er Patrimoine fra Coteaux du Layon i Frankrig - fra producenten Chateau Soucherie. De sent høstede chenin blanc-druer leverer her en honningmættet, tropisk frugtsødme - hvor der dog også er plads til en balancerende fin syre. Et rigtigt nydelsesglas.

Man forstår populariteten

At gæsterne tilsyneladende er så glade for at komme på Smaek, det kan man sagtens forstå. Vi har til en særdeles fornuftig pris fået en dejlig aften på et hyggeligt spisested - og det hele er i øvrigt leveret så effektivt, at vi i løbet af mindre end to timer er kommet gennem de tre retter.

Maden er fin, betjeningen er nærværende - og der er også god vejledning at få, når det handler om at få anbefalet vin til maden. Så det vil værre de færreste, der går skuffede fra Smaek.

Foto: Lars Pauli

For tre 3-retters menuer, fire glas vin, en stor sodavand og så lidt tillæg - for vand, kuvertbrød og en ekstra omgang dip - kommer vi af med sammenlagt 1268 kroner. Det kan vi absolut ikke klage over.

Faktisk er vores eneste anke mod oplevelsen, at der til tider mangler det smagsmæssige "smaek", som vi indledningsvist var stillet i udsigt. Og i virkeligheden altid håber på ved en god restaurantoplevelse.

I flere af serveringerne kunne der have været arbejdet endnu mere med at skabe power i smagen - og konsekvensen er, at retterne nok faktisk forsvinder ud af mange gæsters bevidsthed ganske kort efter, tallerkenerne er taget af bordene.

Så på den måde bliver det rent kulinarisk aldrig nogen minderig oplevelse for os at spise på stedet.

Men overordnet set er der mange ting, som Smaek gør rigtigt godt. Det belønner vi med tre gafler for indsatsen.