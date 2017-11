Der er noget i luften

AALBORG: Hører du en høj summen om natten, og ser du ukendte lys på himlen?

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så er det nok (desværre) ikke på grund af en ufo - i stedet bærer Aalborg Universitet formentlig skylden.

Universitetets "Wireless Communications"-afdeling er nemlig i øjeblikket i gang med at lave en serie videnskabelige tests i samarbejde med en privat droneaktør. Og de aktiviteter medfører, at man i tidsrummet fra klokken 02.00 til 06.00 om morgenen vil kunne opleve en summende lyd, samt se fire grønne og to røde lys, lyse op på nattehimlen.

De videnskabelige tests foregår i perioden 24. november til 31. december på følgende tre lokationer: Østre Anlæg, Stolpedalsparken og Rotunden.

I forbindelse med flyvningerne bruges en større drone med et vingefang på 1,6 meter - og det er altså den man kan høre summe - og se lyse.

- Hvis man ser eller hører denne drone i nærheden, er det forståeligt at nogle kan finde tiltaget spændende. Vi gør dog meget klart at, såfremt folks nysgerrighed skulle vinde over nattens træthed, så vil der være vagtpersonale i gule veste på stedet. Det er meget vigtigt at disse vagters instruktioner bliver fulgt til punkt og prikke, lyder det fra Steffen Hansen, forskningsassistent på projektet, der samtidig tilføjer:

- Vi beklager eventuelle gener dette måtte forårsage. Alle relevante myndigheder er informeret og har godkendt foretagendet.

Forskningsprojektet handler om at måle på forskellige mobilmaster i Aalborgs midtby.

Dronen, der vejer 16 kilo, vil i nogle tilfælde komme helt op mod 120 meter i vejret.