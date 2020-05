Der er stadig fuld fart på delfinen

AALBORG:Den er her stadig, delfinen, der har kastet sin kærlighed på Limfjorden og Aalborg - og som man kan se på Michelle Bejlegaards billeder fra onsdag eftermiddag, så er den stadig lige forelsket i de grønne bøjer i fjordens hovedløb, som den har været, siden den den dukkede op første gang.

Foto: Michelle Bejlegaard

Michelle er ivrig fotograf, og har fotograferet delfinen flittigt de sidste par dage, men hvor den kun lod sig se i spredte glimt tirsdag, så var den i fuld firspring onsdag.

- Jeg så den ved den grønne bøje ved universitetet, og også ved de grønne bøjer længere ind mod Limfjordsbroen, fortæller Michelle Bejlegaard. Som ikke er helt afvisende overfor, at der kan være tale om to delfiner, der svømmer rundt midt i Aalborg.

Foto: Michelle Bejlegaard

- Jeg så en ved broen, og så så jeg en ved en af de grønne bøjer længere ud ret kort tid efter - og jeg tror umiddelbart ikke, at en delfin kan svømme så langt så hurtigt, siger hun.

Umiddelbart gætter hun på, at "hendes" delfin er en almindelig delfin, fordi den har et meget lyst parti på brystet. Det vil i givet fald ikke være første gang, at en almindelig delfin lægger vejen forbi Aalborg.

Et billede fra en gråvejrdag i november 2018, hvor Michelle Bejlegaard fangede delfinen, mens den sprang rundt i nærheden af Limfjordsbroen. Foto: Michelle Bejlegaard

I 2018 boltrede en almindelig delfin sig i havnen i ret lang tid i det sene efterår, og dengang lykkedes det også Michelle Bejlegaard at få taget billeder af den lille hval.

Der findes mere end 35 forskellige slags delfiner - den største er spækhuggeren, der kan blive op mod 10 meter lang og veje 10 tons, når de er størst.