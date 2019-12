Der var ild i Johnni Gade på Boulevarden

AALBORG:Fredag eftermiddag afholdte Nordjyske event med ANR's Johnni Gade på Boulevarden 11 i Aalborg for 24 heldige gæster. Her optog han til sin podcast 'Weekend med Johnni Gade', som du også kan lytte til hver fredag på ANR mellem 14-18.

Johnni Gade er tidligere vært på Morgenkøterne, og mange kender ham måske for sin YouTube-kanal, hvor han underholder tusindvis af seere.

Til eventet vendte han ugens højdepunkter i en satirisk ramme og kom blandet ind på, at Aalborg er Danmarks frækkeste by, de mest googlede ord og verdens dummeste spil.

Frederik var på scenen for at snakke med Johnni Gade, som spurgte ind til, hvad hans livret var, hvad der stod i hans seneste besked, og hvor langt han seneste opkald var: Alt sammen til en dramatisk filmtrailer omkring Frederiks liv.

Frederik Valdemar Lykke Johansen på 13 var inde at se Johnni Gade med sin far.

Selvom Frederik Valdemar Lykke Johansen på 13 år blev lidt nervøs, da han stod på scenen og talte med Johnni Gade, var det alligevel fedt.

- Det var sjovt at prøve. Jeg hører hans podcast normalt, og jeg kan godt lide, at det både er mere "okay" men også nogle gange meget grænseoverskridende, siger han.

Men til alle de mærkelige spørgsmål, som Johnni stilte ham, tænkte Frederik:

- Hvad skal han bruge dem til?

Frederik var afsted med sin far, som ikke har hørt Johnni Gade før.

- Men det er meget sjovt, siger han.

Og til Johnnis spørgsmål ud i rummet: "Har I nydt det indtil videre?"

Er svaret et rungende: Ja!

Johnni Gade svarede også på personlige spørgsmål fra gæsterne.

Podcasten optaget på Boulevarden kan høres på fredag den 20. december.