Derfor bugner nordjysk strand med halvdøde orme

HALS:Fredag var der linet op med den helt store buffet på kysten mellem Hals og Hou - hvis man altså er til halvdøde sandorm.

Allerede torsdag havde Jens-Ole Ejlertsen fra sit SUP-board set mange sandorm søge op fra sandbunden, og fredag formiddag tog han sin søn med ud for at se, om de stadig var der. Det var de - i titusindvis.

- Jeg har et par gange set 50-60 stykker om vinteren, når jeg er ude at samle rav, men aldrig noget i den her stil, fortæller Jens-Ole Ejlertsen, der filmede sandorme-bræmmen med sin telefon.

Og der er faktisk en hel del, der drømmer om den store sandorme-buffet, når de bestiller "alt godt fra havet", fortæller formidler hos Nordsøen Oceanarium, Bjørn Kristensen.

- Der er nogle fisk, der får noget at leve af, når det bliver mørkt og de får muligheden for at svømme ind til kysten. Og vadefugle og måger kan også få sig et godt måltid, konstaterer Bjørn Kristensen, der også ser en god mulighed for områdets lystfiskere til at sikre sig en god portion madding.

- Så længe de er friske, er det bare at gå ud og samle dem med et net. Så slipper man for at skulle ud at grave eller købe dem.

Bjørn Kristensen formoder, at det er det varme september-vejr, der har fået sandormene til at stikke næsen frem.

- Normalt ligger de i et U-formet rør i sandbunden, men de søger typisk op, hvis der mangler ilt. Og det sker af og til på den lavbundede østkyst, når vejret har været varmt og stille. Så er der ikke nok flow på vandet, og der begynder at mangle ilt, fortæller formidleren, der dog ikke ser noget faresignal.

- Fisk og andre hurtige dyr kan let søge længere ud, hvor der er ilt, så det er kun et problem for sandorm, muslinger, børsteorm og andre langsomme dyr. Men de skal nok komme igen, når det igen bliver køligere. Så det er kun et midlertidigt lokalt problem, konstaterer han.

- Og som sagt tror jeg ikke, der kommer til at gå meget til spilde. Der er mange, der gerne vil have en bid, så længe ormene er friske - og mågerne er ikke så selektive, så de skal også nok tage dem, selvom de har ligget lidt.