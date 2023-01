Derfor cirkulerede fly over Aalborg Lufthavn

NORDJYLLAND:Flere undrede sig, da man lørdag eftermiddag igennem lang tid på flightradar24.com kunne se et fly cirkulere over Aalborg Lufthavn og området omkring.

Men der var heldigvis intet galt. Der er derimod en god forklaring:

- Det er et SAS City Jet, som har været oppe for at gennemføre syv start og landing. Det er pilottræning, der bliver gennemført. Det gjorde den også sidste weekend, fortæller lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Det er med andre ord ganske normal procedure, om end det ser bemærkelsesværdigt ud, når man ser det på flightradar24.

- Der var ingen fare. Det er ren og skær træning, lyder det fra lufthavnsdirektøren.

Der var derfor heller ingen passagerer ombord.

Flyet har efter endt træning vendt snuden retur mod København.