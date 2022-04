Pantstation lukket på ubestemt tid: Her er forklaringen

AALBORG:Hvis du har kørt forgæves til pantstationen i Aalborg de seneste dage - så er du bestemt ikke alene. Vi har fået flere henvendelser fra brugere, der ikke kan komme til at aflevere sækkene med de mange tomme flasker og dåser i stationen på Over Kæret Bækken.

Vi har selvfølgelig sat os for at opklare sagen - og du får den første ledetråd allerede, når du går ind på Dansk Retursystems hjemmeside.

Her kan du nemlig læse, at pantstationen i Aalborg er i stykker på ubestemt tid.

Flaskeautomaten ved genbrugspladsen Over Kæret er den eneste af sin slags i Nordjylland. Arkivfoto: Henrik Louis

Hos Dansk Retur fortæller kommunikationskonsulent Mette Klint, at det skyldes store tekniske problemer.

- Der er opstået en skade på robotten inde i pantstationen, så den ikke virker. Det er robotten, der løfter pantsækken fra båndet ind i en container og også løsner sække, der har sat sig fast, siger hun.

- I øjeblikket er vi ved at undersøge, hvor omfattende det er. Og derefter finder vi ud af, hvad vi kan gøre ved det.

Arbejder på at løse problemet

Pantstationen, der er den eneste af sin slags i Nordjylland, gik i stykker i fredags, og Mette Klint har ikke noget bud på, hvornår den åbner igen.

- Indtil videre ved vi det simpelt hen ikke.

Hun har stor forståelse for, at mange brugere både er frustrerede og irriterede over, at pantstationen nu har været lukket i næsten en uge.

- Jeg kan virkelig godt forstå, at folk synes, det er træls - og vi synes også, det er vildt uheldigt, siger hun.

- Men vi gør alt, hvad vi kan for at løse problemet. Og mens vi arbejder på at finde ud af, hvad vi kan gøre, kan vi kun henvise til, at man enten venter med at aflevere pantsækkene eller bruger de flaskeautomater, der står rundt omkring.

Mette Klint opfordrer også til, at man tjekker Dansk Retursystems hjemmeside, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på status for pantstationen på Over Bækken.

På sigt skal pantstationen i øvrigt erstattes af en nyere og bedre, der kan tage imod endnu flere pantsække. Dansk Retursystem har tidligere fortalt Nordjyske, at de forventer at have en plan klar i løbet af i år for den nye pantstation.