Derfor er store dele af Klarup uden vand lige nu

KLARUP:En stor del af de forbrugere, der får vand fra Klarup Vandværk, er ramt af vandsvigt mandag eftermiddag.

Der er blevet boret igennem et vandrør, og derfor er der blevet lukket for vandet, mens skaden bliver lokaliseret og rørene udskiftes.

- Lige nu har jeg ikke et overblik over, hvor mange der er berørt, men der er sendt sms ud til forbrugerne om, at de kan være ramt af nedbrud, siger Erik Jensen, kasserer i vandværket.

- Der er sendt folk afsted, og de arbejder på højtryk. Det er jo et lidt kritisk tidspunkt, hvor folk skal til at lave mad og måske i bad efter arbejde, siger Erik Jensen.

Han ved endnu ikke, hvornår vandet kan være tilbage.

- Men der går da nok et par timer eller mere, siger han mandag eftermiddag.