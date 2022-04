P-kaos: Politiet måtte ringe til 17 bilejere

Nordjyllands Politi måtte tirsdag foretage 17 opkald til bilejere, som havde parkeret ulovligt i henholdsvis Samsøgade og Fyensgade i Aalborg.

- Der har været afspærring flere steder, og der er skiltet med standsning og parkering forbudt, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen, som påpeger, at skiltene gælder døgnet rundt - og det har de gjort siden 7. april.

Årsagen til, at man ikke må parkere i Samsøgade og Fyensgade for øjeblikket, er, at der er vejarbejde i de to gader. Men tirsdag morgen var det svært for arbejdsmændene at komme i gang med reparationerne.

- Normalt kan vi bare bede Falck fjerne de ulovligt parkerede biler, men vi kontakter bilejerne først. Det er jo en form for verbal lussing, siger vagtchefen.

Bilejerne får dog kun én enkelt chance. Kan politiet ikke få kontakt med synderne, bliver det næste opkald til Falck.

- Der løber selvfølgelig udgifter på, og der kan også løbe en parkeringsbøde på, siger vagtchefen.

Ulovligt parkerede biler i Aalborg

Karsten Højrup Kristensen tror ikke, det er ond vilje, men nærmere en forglemmelse, der fører til, at folk parkerer ulovligt, mens vejarbejdet står på.

- Det er nok mest folk, der bor i området og tænker "Nåh, men man arbejder jo ikke om natten, så kan vi godt parkere her". Så glemmer man bare, at man har en fridag dagen efter, siger Karsten Højrup Kristensen.

Vagtchefen er ikke klar over, om problemet med ulovligt parkerede biler har været lige så voldsomt de øvrige dage, siden parkeringsforbuddet trådte i kraft 7. april.

Det er første gang, jeg ser, at der har været så mange, siger han.

Det lykkedes ifølge vagtchefen politiet at få fat i 14 af de 17 bilejere, og de fik - med truslen om en parkeringsbøde - flyttet deres biler i en vis fart, forlyder det.

- Derefter har man vist arbejdet udenom de tre tilbageværende ulovligt parkerede biler, forklarer vagtchefen tirsdag middag.

Peter Hansen fra Systemafspærring, der har foretaget afspærringerne og skiltningen med parkering forbudt i området, oplyser, at det er helt normal procedure at kontakte politiet, når så mange biler holder ulovligt parkeret i et område, hvor der sker vejarbejde.

Samtidig oplyser han, at afspærringerne fjernes, når arbejdet er afsluttet tirsdag aften.

- Det gør vi, så snart den friske maling i de opmalede parkeringsbåse er tør. Så der er almindelig parkering langs Fyensgade over mod Sjællandsgade fra onsdag morgen. Dog ikke i den helt vestlige del af området, der vender over mod Fyensgadecenteret. Her er vi endnu ikke færdig med opmalingen af p-båsene, så her vil der fortsat være parkeringsforbud, forklarer Peter Hansen.