Derfor gik der en halvnøgen mand rundt i gabestok i Aalborg

AALBORG: Det er ikke utænkeligt, at flere aalborgensere har fået deres is galt i halsen i sommervarmen lørdag eftermiddag.

Det syn, der mødte dem omkring klokken 15.30 i Bispensgade i det centrale Aalborg, var i hvert fald lidt udover det sædvanlige.

Her kom en mand gående med hænderne i en gabestok, kun iført boksershorts og et meget lavt hængende lændeklæde. Bag ham gik en stor mand med hætte og piskede ham med et reb.

Demonstrationen startede ved byretten og gik herfra gennem gågaden til landsretten. Foto: Jacob Andersen

En demonstration

Manden i gabestokken var provokunstneren Uwe Max Jensen, som for nylig er blevet idømt 60 dages betinget fængsel i landsretten for at have delt et billede af en lærers afhuggede hoved i en artikel på nettet.

Men den straf var tilsyneladende ikke nok for Uwe Max Jensen, som også mente, at det var nødvendigt at gå bodsgang fra byretten på Badehusvej til Landsretten ved Gabels Torv.

Startproblemer

Uwe Max Jensen er kendt for ofte at være nøgen i forbindelse med udførelsen af sin provokunst, men lørdag eftermiddag havde han alligevel valgt at beholde sine boksershorts på under lændeklædet.

Ifølge kunstneren selv, fordi politiet flere gange har forsøgt at få ham dømt for blufærdighedskrænkelse, og han ville ikke give dem endnu en mulighed.

Selve demonstrationen foregik dog ikke helt uden vanskeligheder.

Allerede 50 meter nede af Badehusvej måtte optoget gøre holdt, fordi lændeklædet blev ved med at falde ned, og Uwe Max Jensen, der havde begge hænder låst i gabestokken, måtte have hjælp til at sætte det fast igen.

Med hænderne i gabestok måtte Uwe Max Jensen havde hjælp til at trække lændeklædet op. Foto: Jacob Andersen

På sin tur gennem byen blev optoget mødt af smil og hovedrysten. To tydeligvis ugifte unge mænd diskuterede, hvorvidt der var tale om en polterabend, mens flere børn undrede sig højlydt og spurgte deres forældre om, hvad der foregik.

Da et ungt par gik forbi provokunstneren i Korsgade, rystede den mandlige del af parret på hovedet, mens han tørt konstaterede: "Det er så typisk Aalborg, det der".