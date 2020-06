Derfor gik Michelle med i Black Lives Matter-demonstrationen: Racismen lurer stadig under overfladen i Aalborg

Det var i marts, og damen sad og stirrede på hende i bussen. Michelle havde svært ved ikke at lægge mærke til det. Det var håret, hun var blevet provokeret af, sagde hun.

- Hvorfor pakker du ikke dit hår væk? Det gør alle afrikanere da. Hvorfor rejser du ikke hjem, jeg skal nok betale din billet, sagde damen i bussen.

Hyggeracisme

Sådanne små racistiske optrin er der rigtig mange afro-danskere, der oplever både i Aalborg og i resten af Nordjylland. Der er også episoder, der er endnu mere skjulte.

Det som arrangøren af lørdagens Black Lives Matter-demonstration, Essi Tomobile fra Afro Unity DK, kalder hyggeracisme. En gruppe af seks unge afro-danskere forklarede det sådan her.

- Det er, når lyset bliver slukket, og nogen siger, at man ikke kan se os, siger den ene.

- Eller siger, at efter en solbadning er de lige så brune som mig, siger en anden.

- Vi griner måske med, men det sårer os inderst inde, siger en tredje.

Racisme er stadig hverdag for mange med anden baggrund. Foto: Henrik Bo

- Når jeg oplever racisme, så kommer det ofte som et chok. Det er svært at forklare, hvordan det føles, og det sker heldigvis ikke så tit efterhånden. Men hvis jeg er ude med veninder, så kommer der altid racistiske kommentarer som "kan du twerke"? Som om jeg er en cirkusklovn. Især hvis jeg har krøllerne ude, så tror folk, at der er fri adgang til at røre, som om jeg er en udstilling. Det er racisme, for der er jo ikke nogen, der spørger mine veninder, om de har falske øjenvipper på. Men jeg vil have lov til at være stolt af min baggrund og kultur og tage hårelastikken ud. Jeg har holdt det tilbage for længe, siger Michelle Larsen.

- Vi skal lære af hændelserne i USA

Disse og meget værre episoder har deltagerne ved demonstrationen masser af, og derfor er det vigtigt at deltage, siger byrådsmedlem Nuradiin Hussein (S).

- Racisme er ikke begrænset til USA og det brutale drab, der skete i Minnesota. I Danmark har vi heldigvis formået at skabe et samfund, hvor der er mere lighed, men vi kan ikke sige, at racisme ikke findes. Det bekymrer os, at højreradikaliseringen blomstrer op, så vi skal stadig tage det alvorligt og stå sammen. For dem der tier, samtykker. Derfor skal vi lære af hændelserne i USA, så vi kan bygge et samfund op, der har respekt for minoriteterne, sagde Nuradiin Hussein.

Byrådsmedlem Nuradiin Hussein (S) talte før demonstrationen. Foto: Henrik Bo

24-årige Michelle Larsen er født i Randers. Hendes mor er fra Elfenbenskysten, mens hendes far er dansk. Episoden i marts i bussen er én af mange i hendes liv, som har været fyldt med racisme men også tvivl om hendes egen eksistensberettigelse.

- Siden jeg var barn har jeg følt mig anderledes end de andre. Jeg havde svært ved at finde ud af, hvor jeg hørte til henne. Det er først som voksen, at jeg har accepteret, at jeg er halvt dansker, halvt afrikaner, siger hun.

Blev spyttet på

Den accept er hun kun kommet til efter oplevelser fra mild psykisk racisme til decideret voldelig racisme.

- Jeg er blevet spyttet på, holdt op af en mur og sparket til, jeg er blevet bedt om at "rejse hjem" og opfordret til at begå selvmord. Det har gjort mig stærkere at have haft sådan en opvækst, og som voksen er jeg blevet meget mere stolt af mine rødder. Så i dag rammer racistiske hændelser mig ikke så hårdt, som de gjorde, da jeg var barn, siger hun.

Michelle Larsen oplever stadig racisme. Foto: Henrik Bo

Især hårpragten er et punkt, mange afro-danskerne har det svært med.

- Da jeg var yngre, var jeg altid flov over mine krøller og glattede dem ud. Jeg var også flov over, at jeg havde nogle former, de andre piger i klassen ikke havde. Men efter jeg begyndte at gå til afrikansk dans og finde tilbage til mine rødder, blev jeg mere stolt af mine former og begyndte at synes, at det er charmerende at andre piger med krøller var stolte, så hvorfor skulle jeg så ikke også være det, spørger hun.

Hendes arbejde har gjort det endnu tydeligere, at der er racisme i Danmark.

- Jeg arbejder i en kundeservice, og når jeg tager imod opkald, så kan folk jo ikke høre, at jeg er halvt dansk, halvt afrikaner. Og jeg har et dansk navn, og det er med til at stoppe racismen. Men det er i telefonen. Folk er helt anderledes, når de ser mig. Nogen snakker engelsk til mig. Sådan er det stadigvæk, og derfor støtter jeg op om Black Lives Matter, for racismen skal stoppes. Jeg frygter for det, mine børn kommer til at gå igennem, hvis vi ikke bliver ved med at gøre opmærksom på det.

Demonstrationen lørdag varede en time, og op imod 100 danskere af flere etniske grupper deltog.

- Det gik rigtig godt. Vi gik stille og roligt gennem midtbyen. Jeg havde nok forventet, der var kommet lidt flere og er måske også en lille smule skuffet over det. Men jeg er sikker på, at vi kom ud med vores budskab, siger Essi Tomobile.