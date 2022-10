Derfor kan du høre helikopterstøj

NORDJYLLAND:Flere nordjyder har lagt mærke til det tirsdag aften - flere steder har lavthængende helikoptere kunne høres flere steder i Nordjylland.

Men der er ingen grund til panik. Det er nemlig ikke russerne, der kommer, men Jægerkorpset, der holder øvelse.

- Vi har haft flere, der ringer ind til os for at høre, hvad der sker. Men det er bare Jægerkorpset, der har gang i en øvelse, fortæller Jes Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at øvelsen finder sted over hele Nordjylland, men specielt folk i Hadsund-området kommer til at høre helikopternes summen.

Øvelsen fortsætter til lang ud på natten, oplyser Nordjyllands Politi, og derfor kan man få spoleret lidt af nattesøvnen, hvis man er typen, der ikke sover særligt tungt.

Et af de fly, der deltager i nattens øvelse er et specielle militærfly - CV-22 Osprey - kan vende sine rotorer, så det kan lette og lande lodret som en helikopter. Arkivfoto: Airwolfhound/Wikimedia Commons

Med i øvelsen er også det amerikanske militærfly CV-22 Osprey, der er en blanding mellem en helikopter og et transportfly. Flyet har helikopterens evne at starte og lande lodret og transportflyets evne til transportere meget og flyve over længere afstande.

Flyet vil være i Nordjylland i fire dage.