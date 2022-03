Derfor kan du se bevæbnet politi ved Nordkraft

AALBORG:Sortklædte, bevæbnede politifolk med hjelme kan fra onsdag morgen ses i aktion ved Nordkraft i Aalborg, og der vil formentlig også kunne høres skud.

Umiddelbart kan det virke dramatisk, men det er bare en øvelse, oplyser Nordjylland Politi.

Øvelsen foregår i området ved Nordkraft. Især indendørs, men borgerne vil også kunne se bevæbnet politi udendørs.

De er politiet såkaldte reaktionspatrulje, der træner, og øvelsen foregår onsdag fra kl. 08 til 12.

- Vores betjente vil bære hjelme, gule politimærker på deres uniformer, og de vil være bevæbnede. Man vil formentlig kunne høre anvendelse af løs ammunition, dog i begrænset omfang, siger politikommissær Lau Larsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Man vil også kunne se politibiler ved øvelsen. Køretøjerne vil være markeret med orange øvelsesskilte, og der opsættes også skilte med ordlyden "Politi øvelse" omkring Nordkraft.

Politiet håber, at borgerne vil bære over med de eventuelle gener, øvelsen kan medføre.

- Det er nødvendig at vi øver os for at holde færdighederne helt skarpe, understreger politikommissær Lau Larsen.

Nordjyllands Politi gennemfører en lignende øvelse onsdag 30. marts.