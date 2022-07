Derfor lukkede populær burgerrestaurant i Aalborg

AALBORG:Han er en meget bestemt mand, ham Nam Nguyen. Han ville bygge sin burgerbar op efter amerikansk forbillede, hvor det mere handlede om få, men gode råvarer - ikke så mange dikkedarer.

Han brugte de første tre år på at bygge sit brand op. Ikke via reklamer men allerhelst via mund-til-mund metoden. Og det lykkedes.

- Der er stor konkurrence på burgermarkedet i Aalborg, men for mig var det vigtigt at skabe en stor base. Det gik lidt trægt i begyndelsen, men efter to års kamp lykkedes det mig at komme igennem hos kunderne i Aalborg. Endelig begyndte jeg at tjene penge, siger Nam Ngyuen.

Men den gode udvikling brast, for Burger Go på Ved Stranden blev som mange andre ramt af corona, selv om man ikke skulle tro det for et fastfood-sted med takeaway.

- Jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke ville bruge leveringsservice som Wolt, Hungry eller Just-Eat. Jeg kan ikke lide deres forretningsmodeller for deres bude. Jeg troede på, at kunderne ville komme alligevel for at hente deres mad, men salget faldt, siger den 36-årige soldatuddannede, der måtte ændre stil og blive knapt så stædig en mand.

For når kunderne ikke vil komme til Burger Go, så må Burger Go komme til kunderne.

- Jeg havde intet valg andet end at bruge Wolt og Hungry til at køre ud med mine burgere. Det er fint nok, at jeg ligger på deres site, og det gav mig en meget stor omsætning. Men faktum er, at jeg ikke tjente nogen penge.

- Jeg tabte faktisk penge på det, lyder det bittert.

Brugerne var glade for Burger Go. Men de skulle have hentet selv i stedet for at bestille gennem Wolt. Foto: Burger Go

Ifølge Nam Nguyen skulle de to leveringservice have omkring 30 procent af salget, og med en større og større omsætning, var Burger Go fanget og kunne ikke komme ud.

- Det blev en ond cirkel, og jeg prøvede at få kunderne til at bestille direkte hos mig, men det var ikke nok. Corona og det, at jeg var tvunget til at bruge andre til at levere for mig, har helt sikkert skadet min forretning og været med til, at jeg måtte lukke, siger han.

Det var dog ikke udelukkende leveringsfirmaerne, der fik Burger Go lukket. I løbet af corona skete der også en hel del med hans indkøbspriser.

Hård konkurrence

- Jeg var jo i hård konkurrence i forvejen, og så kom der prisstigninger på råvarerne cirka hver tredje måned. Og jeg kunne ikke blive ved med at sætte priserne op, og så bliver det altså svært at konkurrere mod de store som The Burger Concept, Grillen Burgerbar og Burger Shack, lyder det fra en ærgerlig Nam Nguyen.

Nu er det slut med at arbejde 70-100 timer om ugen, som Nam Nguyen har gjort det i seks år. Han har taget et job i en helt anden branche, mens Burger Go-lokalerne på Ved Stranden er lukkede.

- Jeg havde store drømme og håbede at få nogle medarbejdere, der kunne tage lidt over. Mit koncept var meget enkelt, og alle kunne lave mine burgere. Så tanken var at udvide med flere butikker, men det lykkedes ikke.

Hele opsparingen er nu væk, og Nam Nguyen er også ked af, at hans prisvindende burgere ikke længere er til at få.

- Jeg er rigtig ked af det. Hjertet var på rette sted, men omstændighederne gjorde, at det ikke skulle være denne gang.

- Jeg vil dog gerne takke alle de kunder, som skrev til mig med støtte. Det varmede hjertet med alle de søde ord, siger han.

Nam er dog ikke slået så meget ud, at hans burgerkoncept går til spilde.

- Jeg har stadig drømmen om at åbne noget igen en dag, siger han.