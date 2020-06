Derfor må åbning af havnebad udsættes

AALBORG:Åbningen af Aalborg Havnebad må udsættes

Stærk strøm og dårlig sigtbarhed gør det umuligt for dykkere at lave de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Planen var eller at åbne havnebadet i Aalborg fredag 5. juni, men efter at erhvervsdykkere i to dage har kæmpet forgæves mod forholdene i vandet, er åbningsdagen nu udskudt til næste uge.

- De net der omgiver havnebadet skal tjekkes efter, inden vi lader folk bruge anlægget. Vi afventer roligere vande, og dykkerne udfører arbejdet hurtigst muligt. Vi regner stærkt med at kunne åbne Aalborg Havnebad i uge 24, siger bademester Sevastianos Prenta i pressemeddelelsen.

Nibe Fjordbad åbner lørdag 20. juni - og ikke 5. juni, som kommunen først havde oplyst.