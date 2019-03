Derfor var politiet massivt til stede i Aalborgs vestby

AALBORG: Nordjyllands Politi rykkede temmelig voldsomt ud på Dannebrogsgade i Aalborg tirsdag formiddag. Nærmere bestemt med fire patruljevogne og en hundevogn. Det store opbud af betjente fik spekulationerne i gang om, hvad der foregik, men ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi, så var det ikke så dramatisk endda.

- Vores efterforskere var i Dannebrogsgade for at foretage en anholdelse af en person i forbindelse med en verserende bedragerisag. I den forbindelse opstod der lidt tumult, og derfor blev det nødvendigt at sende ekstra patruljer til stedet, fortæller Karsten Højrup Kristensen i en pressemeddelelse.

Derfor er der ingen grund til at være bange for, at en farlig situation er under udvikling.

- Der sker ikke mere. Politiopgaven på stedet er afsluttet, der er ro på og ingen grund til bekymring, siger Karsten Højrup Kristensen.

Nordjyllands Politi har i øjeblikket ingen uddybende kommentarer til den nævnte bedragerisag eller efterforskningsarbejdet i den henseende.

Foto: Jesper Thomasen