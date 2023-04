Desperat over skolelukning: Vil sælge huset eller flytte fra konen

AALBORG:Forældre til børn på Byplanvejens Skole har demonstreret, protesteret og forsøger til stadighed at få politikerne til at ændre i planerne om de planlagte skolesammenlægninger i det østlige Aalborg.

De kan se frem til, at Byplanvejens Skole skal slås sammen med Seminarieskolen, og hvis det sker, er der familier, som er klar til at gå rigtig langt for at få deres børn ind på en anden skole.

I de høringssvar, som Aalborg Kommune har modtaget, skriver en far, at han er klar til at sælge huset eller flytte fra konen, hvis skolesammenlægningerne gennemføres.

Klar til at sælge huset

En far til en pige på fjerde årgang skriver, at familien allerede én gang har fravalgt Seminarieskolen, og at de har tænkt sig at gøre det igen, hvis skolesammenlægningerne bliver en realitet.

Men som Nordjyske tidligere har beskrevet, er elevflugten fra Byplanvejens Skole allerede i fuld gang. Det betyder, at naboskolerne allerede er fyldt op på flere årgange, og derfor kan det være umuligt at få plads på en skole i et nabodistrikt.

Vælger man derimod at flytte til et andet skoledistrikt, er man garanteret en plads på distriktsskolen, og det er det, familien har tænkt sig at udnytte.

Familiens hus er allerede sat til salg, men lykkedes det ikke at få huset solgt på to måneder, er familien klar til at tage andre drastiske midler i brug.

- Er vores hus ikke er solgt med udgangen af juli flytter min datter og jeg fra Gug og konen, så vi kan få hende ind på en anden skole, skriver faren i sit høringssvar.

For selv om familien bor i Gug, bor de på den "forkerte" side af motorvejen. Det er nemlig den, som byrådspolitikerne har brugt som skillelinje mellem skoledistrikterne.

Det vil sige, at familier, der bor syd for motorvejen, hører til Gug Skole, mens familie, som bor nord for, kommer til at høre til den nye skole på Seminarieskolen.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra familien, men det er ikke lykkedes.

Et bredt flertal

Politikerne har indtil nu ikke rystet på hånden på trods af massive protester over det, de selv har døbt en "bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg".

Planerne om at slå fire skoler i det østlige Aalborg sammen til to, ser derfor fortsat ud til at blive en realitet.

Høringsperioden er netop afsluttet, og politikerne skal nu tage endelige stilling til forslaget. Bliver det vedtaget, skal de berørte elever flytte skole efter sommerferien i 2024.