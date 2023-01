Det blev for meget for hundeejer: 13 labrador-hvalpe indleveret til internat

HJALLERUP:- Vi har måttet indkalde alle vore frivillige til at tage en ekstra tørn i december og henover juledagene. Sådan lyder det fra internatchef hos Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland Karina Fisker, efter at internatet tidligere i december måtte hente 13 brune labradorhvalpe og unghunde i alderen tre til syv måneder fra en hundeejer, der ikke kunne magte opgaven med de mange hunde.

I december er i alt 29 hunde med få dages mellemrum indleveret til Dyrenes Beskyttelse i to store hundesager.

Opgaven med dyrene var vokset de tidligere ejere over hovedet, og alle hundene er indleveret frivilligt til foreningen. Hundene befinder sig nu på Brande og Nordjyllands Internat.

Internatchefen ønsker ikke at oplyse, hvorfra i landet hundene stammer.

- Der er tale om ejere, for hvem opgaven med de mange hunde er vokset dem over hovedet. Så har de ikke lige vidst, hvad de skulle stille op, og så har de henvendt sig til os for at bede om hjælp, forklarer Karina Fisker.

De 13 labradorhvalpe på internatet i Hjallerup har alle haft brug for en kærlig hånd.

- Det er mest tale om masser af rengøring og simpel træning af hundene, som vores ansatte og frivillige har måttet tage sig af her henover jul og nytår. Det er for eksempel, at hundene skal vænnes til at spise mad af en skål, ligesom vi skal begynde at lære dem, at de ikke længere skal være i så stor en flok ved at skille dem lidt ad, når de jo senere forhåbentlig bliver adopteret af familier, der ønsker at få sig en hund, forklarer Karina Fisker.

Hundene er derefter blevet adfærdsvurderet i forhold til, om de kan gebærde sig i et hjem, før der kan sættes gang i en adoptionsproces til interesserede familier.

- Det er noget, vi lægger meget vægt på, understreger internatchefen.

De 13 labradorhvalpe i alderen tre til syv måneder er blevet indleveret til Dyrenes Beskyttelses internat i Hjallerup fra en ejer, der ikke længere magtede de mange hunde. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Før en familie kan adoptere en hund, bliver der også gennemført en samtale med de interesserede kommende hundeejere, ligesom der skal betales et adoptionsgebyr på 3.500 kroner pr. hund.

- Det dækker knapt vores udgifter ved at have haft hundene, lyder det fra Karina Fisker.

Under forløbet med at tage de 13 labrador-hunde ind viste det sig, at en af de ældste tæver var med hvalpe, og den tæve har nu født tre hvalpe, så internatet har tre helt nyfødte hvalpe at tage sig af også.

- Det var en lykkelig begivenhed i forløbet med at tage de mange hunde ind, konstaterer internatchefen.

Hunde indleveret til internater I alt 29 hunde er i løbet af december indleveret til Dyrenes Beskyttelse. 13 af hundene er labrador i alderen tre til syv måneder. Disse er på Nordjyllands Internat. 16 af hvalpene er blandinger af boxer/Labrador/Schæfer i alderen 10-13 uger. Disse er på Brande Internat. Hundene havde det efter omstændighederne godt, og er klar til at søge nye hjem nu. Både Brande og Nordjyllands Internat har måttet tænke kreativt for at få plads til de mange gæster hen over julen, hvor det i forvejen er en travl tid med mange pensionsgæster. Kilde: Dyrenes Beskyttelse VIS MERE

De 16 boxer/labrador/schæferblandinger befinder sig på Brande Internat. De var mellem ni og 12 uger gamle, da de ankom, hvilket svarer til alderen, man normalt overtager hvalpe i.

I den ene sag kontaktede ejerne selv Dyrenes Beskyttelse. I den anden blev der etableret et godt samarbejde efter en bekymret henvendelse til vagtcentralen 1812.



- Det er meget prisværdigt, at ejerne selv erkender, at opgaven med at holde dyr bliver for stor for dem. Og i begge disse sager har ejerne samarbejdet med os om at få hundene på internat, så det er vi meget taknemmelige for, siger Karina Fisker.

Hundene bliver sat til adoption de nærmeste dage, og Dyrenes Beskyttelse regner med, at de mange hunde hurtigt finder nye kærlige hjem.

- Men der kan nu godt gå en rum tid inden vi har "udsolgt", forudser Karina Fisker, der oplyser, at interesserede i at få en brun labrador fra internatet i Hjallerup kan følge med på internatets hjemmeside, hvor der senere tirsdag vil blive orienteret om hundene.