Ny konstituering er et demokratisk problem, mener Maja Torp

AALBORG:Aalborg har én borgmester og seks rådmænd med hvert deres ressortområde. Seks magtfulde kommunale poster de næste fire år, og alle seks poster bliver besat af mænd.

Den kendsgerning får nu Venstre-kandidat Maja Torp til at kritisere konstitueringen uden kvinder i toppen.

- Jeg synes, det er et demokratisk problem. Vi har et repræsentativt demokrati, og så sammensætter vi en magistrat, hvor samtlige magtfulde poster udelukkende besættes af mænd.

- Det giver et meget entydigt og ensidet fokus i Aalborg Kommune, de næste fire år. Jeg synes, det er et udtryk for en umoderne kommune.

Maja Torp sidder i dag i ligestillingsudvalget i Aalborg Kommune og har været med til at stifte Kammaprisen. En pris, der ifølge dens hjemmeside ”hylder kvinder, som er visionære og inspirerende inden for Erhverv, Forskning & Undervisning og Det Offentlige & Politik.”

Venstre-kandidaten, der også har vikarieret i Folketinget, mener, at den nuværende situation på ingen måde afspejler det omkringliggende samfund.

- Hvis man udelukkende har mænd siddende, der måske typisk ikke er dem, der fokuserer lige så meget på de bløde værdier, så kan der sagtens være noget, man slet ikke får set eller taget hånd om på samme måde. Det samme gjaldt, hvis der udelukkende sad kvinder. Det ville være lige så stort et problem.

Op til partierne selv

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) havde gerne set, der var kvinder blandt rådmændene, men han understreger også, at han som borgmester ikke kan styre, hvem de forskellige partier vælger som rådmand.

- Jeg kan kun være med til at afgøre, hvordan det går i Socialdemokratiet. Men hvad de andre partier vælger at gøre, det er jo deres afgørelse, og det kan jeg ikke blande mig i.

Socialdemokratiet, der på valgnatten stod til at få to rådmandsposter, mistede den ene, da Kristoffer Hjort Storm (DF) forlod konstitueringen, så han selv kunne blive rådmand for seniorer og omsorg.

Socialdemokratiets ene rådmandspost, job og velfærd, gik til Nuuradiin S. Hussein. Det valg skete ud fra to betragtninger, fortæller borgmesteren.

- Det ene var, at han havde et rigtig flot valg og personligt stemmetal. Men også, og det har næsten været mest afgørende; at i forhold til den rådmandspost, vi fik, har han en meget, meget stor indsigt i området. Han har været vikarierende rådmand på det område før og ved en masse om det, og det at få de bedste spillere på banen til de forskellige poster er rigtig vigtigt, understreger borgmesteren.

Aalborgs nye rådmænd Nuuradiin S. Hussein (S) bliver rådmand for Job og Velfærd Kristoffer Hjort Storm (DF) for Senior og Omsorg Jan Nymark Thaysen (V) for By og Landskab Morten Thiessen (K) for Børn og Undervisning Per Clausen (EL) for Klima og Energi Jes Lunde (RV) for Sundhed og Kultur VIS MERE

Borgmesteren kan heller ikke genkende kritikken af, at der skulle komme et entydigt og ensidet fokus i kommunen de næste fire år på grund af rådmandssammensætningen.

- Jeg tror vi får en god, offensiv og dygtig magistrat. Der er mange nye folk ombord. Det er partierne og vælgerne, som sammensætter byrådet, og partierne der vælger, hvem de har tænkt sig at sætte i spidsen for deres parti og gøre til rådmand, siger borgmesteren og fortsætter:

- Når Enhedslisten har valgt, det skal være Per Clausen og ikke Anna Aaen, så har de gjort sig nogle overvejelser i forhold til det. Når Venstre har valgt, det skal være Jan Nymark Thaysen og ikke Maja Torp, så har de gjort sig nogle overvejelser om det, og det synes jeg, de skal svare på. Det kan jeg ikke svare på.

Ønskede selv rådmandspost

Maja Torp, der selv fik tredje flest stemmer af alle opstillede kandidater i Aalborg, bekræfter, at det på et tidspunkt var oppe at vende, at hun skulle blive rådmand.

- Det kunne jeg da godt have tænkt mig. Men nu er det, som det er. Jeg fik et rigtig godt stemmetal. Konstitueringen landede ikke på, jeg skulle være rådmand, men jeg synes, når jeg kigger på den magistrat, der er sammensat, så er det et problem, siger hun og henviser til, der er flere kvalificerede kvinder med gode stemmetal.

Nogle af vores læsere vil måske tænke, at det blev Jan Nymark Thaysen, når han var borgmesterkandidaten og fik flest personlige stemmer i Venstre. Hvorfor skulle du så have den post?

- Når det er oppe at vende, er det ikke altid udelukkende stemmetal. En spidskandidat har rigtig mange fordele, når de kører valgkamp, så der får man meget forærende. Det gør man ikke, når man står nede af listen. Så har man arbejdet for alt selv. Det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke skulle være spidskandidaten her, siger Maja Torp, der heller ikke vil forholde sig til, hvilke kvinder der ellers burde være blevet rådmænd. Det er noget partierne selv går ind i, fortæller hun.

Har du selv startet den her debat i Venstre, i forhold til der bliver sørget for, der kommer kvinder ind på de magtfulde poster?

Nej, det har jeg ikke. Men det er jeg ved at gøre nu. Og vi har i Venstre heldigvis tidligere haft kvinder med magtfulde poster. Men det er jo ikke bare sådan, at nu har vi haft det, og så skal vi ikke have det igen. Det er noget, vi hele tiden skal arbejde på, og hvordan vi sikrer det, er noget, som jeg selvfølgelig også vil bringe op i mit eget parti.

Skidt og umoderne

Ifølge Maja Torp bør partierne tage et ansvar for at sikre kvindelige repræsentation på de kommunale topposter.

- Man kan jo godt drøfte i hvert parti, hvad politikken er i forhold til at få skabt plads til kvinder. Det kan man gøre på mange måder. Men jeg ser bare ikke, at der er nogen partier, der seriøst har forholdt sig til det. Og så er det klart, så kommer man til at stå i de situationer, hvor man ikke får skabt en fødekæde og får banet vejen for, at situationen kunne se anderledes ud.

- Det er jo ikke kun her, hvor man så skal udpege til en magistrat, men fordi vi heller ikke i det daglige virke har forholdt os til, at det her et problem. Jeg kan bare se, det går den forkerte vej. Det synes jeg virkelig er skidt, og meget umoderne.