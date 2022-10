Militærekspert: Derfor er der russiske krigsskibe ud for Nordjylland

KATTEGAT:Det er inden for normalbilledet, at der ligger to russiske fregatter og to støtteskib i farvandet ud for Frederikshavn.

Det siger både Forsvarskommandoen og den pensionerede brigadegeneral og militærekspert Michael Clemmesen.

Tilstedeværelsen af de russiske fartøjer skabte ellers opsigt, som blev til bekymring, da der torsdag blev konstateret flere NATO-fartøjer, der i blandt det danske inspektionsskib HDMS Thetis, i området, hvor der ydermere blev konstateret små jordrystelser. De blev kædet sammen med sabotagen mod Nord Stream gaskablerne ved Bornholm, og at der ligger både el- og datakabler farvandet omkring Læsø.

Fredag havde HDMS Thetis været væk fra området, men var over middag tilbage i Frederikshavn. Hvad angår det russiske skibe, så konstaterer Forsvarskommandoen, at status var uændret.

- Så er forskningsskibet Academic B. Petrov på vej ind mod Østersøen, og det giver god mening, da det hører hjemme i Kaliningrad, hedder det fra pressetjenesten, der tilføjer, at der jævnligt sejler forskningsskibe igennem Kattegat.

Michael Clemmesen peger på, at en af opgaverne for de russiske skibes tilstedeværelse er at vise, at de er der. Sådan var det helt tilbage i den kolde krig.

- Vi kikkede på dem, og de kikkede på os, siger Michael Clemmesen og peger på, at det på mange måder er perfekt at lægge sig i Ålbæk Bugt, hvorfra man kan kontrollere, hvem der sejler gennem Kattegat, og i øvrigt ligger i læ for vestenvinden.

- Hvad de russiske skibe ellers har af opgaver, det ved jeg ikke, siger Michael Clemmesen og tilføjer:

- Og der er heller ikke sikkert, at de ved det selv - andet end at de har fået besked på at sejle derhen.

Michael Clemmesen ser ikke umiddelbart nogen sammenhæng med de nævnte rystelser og peger på, at der ikke er kritisk infrastruktur i området.

Han konstaterer, at de russiske fartøjer er af nyere slags, men er ikke vidende om, hvilket udstyr de har med sig. Han henviser til Forsvarsakademiet, som henviser til Forsvarskommandoen, som blot fastholder, at situationen er inden for normalbilledet.

- Og de må godt være der, siger kommandoens pressetjeneste om de russiske fartøjer.