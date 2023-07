Det er nu: Ekstremt vejrskifte påvirker jordbærsæsonen

NORDJYLLAND:I ugevis sukkede landmænd og haveejere efter vand, og endelig, efter en periode på 22 dage, hvor der på landsplan blev registreret nul millimeter regn, åbnede himlen sig i slutningen af juni måned.

Det var tiltrængt, både for naturen og følelsen af dansk sommer, med et ordentligt regnskyl. Nu er det dog som om, det våde vejr ikke vil slippe sit tag i os igen, og det har konsekvenser for jordbær-sæsonen.

Hos Føltved i Gandrup meldte de slut med pluk-selv-jordbær den sidste dag i juni måned. Hos Frilandsgrønt i Thisted har det været sidste udkald i denne uge. Hos Steensgård Jordbær i Hjørring forventer de, at der maks. er to uger tilbage af sæsonen.

Fra en ekstrem til en anden

For selvom planterne har brug for vand, så har de store mængder vand en dobbeltnegativ konsekvens for jordbæravlerne. Eller, som Claus Jensen fra Jensen Jordbær i Sæby formulerer det:

- Det er ikke mængden, men længden af vand, der er problemet.

Jordbærpluk er en hyggeaktivitet, og det er trods alt de færreste, der synes, det er super hyggeligt at vade rundt på en sjappet mark og samle jordbær i regnvejr.

Når der regner mange dage i træk, så hober jordbærrene sig op på markerne, fordi der ikke kommer nogen og plukker dem. Det betyder, at der går mug i dem, og det spreder sig hurtigt til de omkringliggende jordbær.

På den måde bliver høsten tiltagende værre, jo flere våde dage i streg, fordi regnen både afskrækker plukkere og ødelægger bærrene. Dét faktum, kombineret med den tidlige start på sæsonen, som vi fik med juni måneds varme sommervejr, er skyld i den tidlige slutning på jordbærsæsonen.

Se frem til sen sort

Der er dog gode nyheder, til dem som ikke er klar til at sige farvel til danske jordbær for i år. Hos flere af de nordjyske jordbæravlere, herunder Lunden i Klæstrup og Jensen Jordbær, dyrkes en jordbærsort ved navn Malwina som først er plukkeklare sent på sæsonen. Denne forventes at være klar til pluk indenfor en uges tid, altså engang i uge 29.

- Det er en rigtig flot, mørkerød sort, som både er velegnet til at spise frisk og fryse ned, forklarer Claus Jensen fra Jensen Jordbær, og opfordrer i øvrigt folk til ikke at lade sig afskrække af vejret.

Selvom flere steder altså har måttet melde slut for pluk-selv-sæsonen, så har alle de omtalte avlere faktisk stadig jordbær, men det er ved at være sidste udkald.

Derfor; på med det gode fodtøj, find regnjakken frem, smid en stak bøtter i bagagerummet og vend snuden mod en jordbæravler her i weekenden, hvis du skal nå at have en bid af årets dejlige, danske jordbær.